«Как Хитмэн»: Дима Билан кардинально сменил имидж

Новости России. Дима Билан заинтриговал поклонников новыми фото в Instagram. Певец опубликовал несколько снимков, где он позирует в сером костюме и бритой головой. Поклонники заподозрили неладное. Некоторое время назад певец попал в больницу, а недавно признался , что болен. Подписчики Билана отреагировали на смену имиджа позитивно, в комментариях поддерживают и надеются, что новая прическа никак не связана с ухудшением здоровья.

Фото: Instagram.com

xzibert85 Ждем общую фотографию с Нагиевым

miss_margaret123 Хитмен Билан))

jasminali3764 Я обожаю ваши песни, ваш внешний вид не как не влияет. Дима все равно самые лучшие, для меня!!!

chervyachok1406 Круто стиль. Очень непривычно при этом необычно !

ludmilacka Острижен по последней моде, Как dandy лондонский одет.

feltingirina Волосы не голова! Отрастут. Всё круто!

almira.malaxova Классно,очень идет,ты будто в армию собрался

m.a.r.g.o_13 Я надеюсь со здоровьем все хорошо

Поклонники Билана обратили внимание на худобу артиста. Но отметили, что костюм сидит отменно. Некоторые подписчики предположили, что смена имиджа связана со съемками нового клипа. Для Билана эксперименты с имиджем не в новинку. В январе певец опубликовал фото, где позировал с усами.

bilanofficial Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому! мой январь 70-80 х ))