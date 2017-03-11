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«Как Хитмэн»: Дима Билан кардинально сменил имидж

11 марта 2017 13:13
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Новости России. Дима Билан заинтриговал поклонников новыми фото в Instagram. Певец опубликовал несколько снимков, где он позирует в сером костюме и бритой головой. Поклонники заподозрили неладное. Некоторое время назад певец попал в больницу, а недавно признался, что болен. Подписчики Билана отреагировали на смену имиджа позитивно, в комментариях поддерживают и надеются, что новая прическа никак не связана с ухудшением здоровья.

«Как Хитмэн»: Дима Билан кардинально сменил имидж-1

Фото: Instagram.com

xzibert85  Ждем общую фотографию с Нагиевым
miss_margaret123  Хитмен Билан)) 
jasminali3764  Я обожаю ваши песни, ваш внешний вид не как не влияет. Дима все равно самые лучшие, для меня!!!
chervyachok1406  Круто стиль. Очень непривычно при этом необычно !
ludmilacka  Острижен по последней моде, Как dandy лондонский одет.
feltingirina  Волосы не голова! Отрастут. Всё круто!
almira.malaxova  Классно,очень идет,ты будто в армию собрался
m.a.r.g.o_13  Я надеюсь со здоровьем все хорошо

Поклонники Билана обратили внимание на худобу артиста. Но отметили, что костюм сидит отменно. Некоторые подписчики предположили, что смена имиджа связана со съемками нового клипа. Для Билана эксперименты с имиджем не в новинку. В январе певец опубликовал фото, где позировал с усами.

bilanofficial Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому! мой январь 70-80 х ))

«Как Хитмэн»: Дима Билан кардинально сменил имидж-4

Фото: Instagram.com

# Звезды # калейдоскоп # Дима Билан

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