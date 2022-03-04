Хороший сон обеспечен. Психолог дал советы, как приучить мозг лучше засыпать

Качественный сон играет важную роль в жизни человека. Ведь он помогает эффективно восстанавливать силы, а также повышать иммунитет, положительно влияя на клетки центральной нервной системы. Однако в XXI веке сон – это не только полезный, но и сложный механизм. Мы привыкли к сумасшедшему ритму жизни, поэтому риск страдать от бессонницы повышается. Делимся советами психолога, как приучить свой мозг лучше засыпать. Как сообщает издание CNN Health, Майкл Грандер рекомендует делать три вещи, которые помогут навсегда позабывать о бессонных ночах.

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Составить чётких график Психолог утверждает, что многое зависит от гормона мелатонина, который вырабатывается для регуляции нашего сна. Поэтому очень важно составить распорядок дня, где вы будете просыпаться и засыпать в одно и то же время, не делая исключение даже в выходной. Это поможет организму понять, когда именно нужно вырабатывать мелатонин. Для начала можно стараться регулировать только время пробуждения. «Мы не всегда можем контролировать, когда мы спим, но мы можем контролировать, когда мы просыпаемся, что активирует небольшой таймер в мозге, который устанавливает наши ритмы сна», – поделился Грандер.

Фото: pexels.com

Не валяться в кровати Если вам не спится, то не стоит без толку лежать и пытаться уснуть, поскольку это может привести к хронической бессоннице. Психолог рекомендует подождать 20 минут. Если сон не пришёл, то не нужно дальше пытаться его вызвать. «Может, вам захочется спать через пять минут, может, через час, но не следует ждать этого момента в кровати».

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Пересмотреть своё отношение Многие воспринимают сон как оставшееся время после продуктивного и насыщенного дня. Поэтому мы им часто пренебрегаем. Между часом работы/учёбы или сном некоторые выберут первый вариант, что неправильно. Ведь мы только истощаем ресурсы, не давая возможность организму их восполнить. «Не рассматривайте свой сон как количество времени, которое у вас осталось в течение дня. Рассмотрите его как количество времени, которое вам нужно, чтобы настроить себя на продуктивное завтра», – порекомендовал психолог.

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