Будущий стоматолог из Франции Ирис Миттенар завоевала титул «Мисс Вселенная»

Новости Филиппин. Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка Ирис Миттенар. Финальное 3-часовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило 30 января в филиппинской столице Маниле.

В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии. Победительнице, уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, а ее хобби – экстремальные виды спорта.

До этого француженка завоевывала корону «Мисс Вселенная» лишь один раз – в 1953 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.