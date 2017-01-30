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Будущий стоматолог из Франции Ирис Миттенар завоевала титул «Мисс Вселенная»

30 января 2017 10:17
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Новости Филиппин. Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка Ирис Миттенар. Финальное 3-часовое шоу, в котором участвовали 86 претенденток со всего мира, проходило 30 января в филиппинской столице Маниле.

В тройку финалистов, помимо Миттенар, вошли представительницы Гаити и Колумбии. Победительнице, уроженке Лилля, 23 года, она учится на хирурга-стоматолога, а ее хобби – экстремальные виды спорта.

До этого француженка завоевывала корону «Мисс Вселенная» лишь один раз – в 1953 году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Мисс мира # Ирис Миттенар

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