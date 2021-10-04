Инсульт. Что повышает риск его развития и как избежать заболевания?

Могут ли ваши повседневные привычки привести к повреждению мозга и сокращению продолжительности жизни? А если бы вы могли устранить или хотя бы уменьшить риски, связанные с инсультом? Как сообщает Express, доктор Минеш Хатри заявляет, что это возможно. Инсульт убивает клетки мозга, и не только. Заболевание является одной из ведущих причин смерти в Великобритании. Приступы происходят каждые пять минут. И одним из самых больших факторов риска развития инсульта является курение или жевание табака.

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«Сигаретный дым вызывает накопление жира в вашей главной шейной артерии. Он также сгущает вашу кровь и повышает вероятность ее свертывания. Даже пассивное курение может повлиять на вас», – пояснил доктор Хатри. Чтобы минимизировать риск инсульта, лучше держаться подальше от сигаретного дыма. «Исследования показали, что если вы не будете курить 28 дней, то ваши шансы отказаться навсегда от вредной привычки увеличатся в пять раз», – заявляют представители Британского фонда сердца (BHF).

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Доктор Хатри также подчеркнул, что малоподвижный образ жизни может увеличить риск инсульта у человека. «Риск инсульта возрастает, если у вас избыточный вес. Вы можете снизить риски, тренируясь каждый день. Совершите быструю 30-минутную прогулку или выполните упражнения для укрепления мышц, например, отжимания», – посоветовал Минеш.

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Активный образ жизни уменьшает риск развития сердечных заболеваний и диабета. «Упражнения – это чудодейственное лекарство, которое у нас всегда было, но мы слишком долго пренебрегали рекомендуемой дозой», – утверждают эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Взрослому человеку следует заниматься каждый день, за неделю общее время упражнений должно составлять минимум 150 минут. Это могут быть прогулки, езда на велосипеде, участие в спортивных мероприятиях. И во время занятий обязательно должно учащаться сердцебиение. Если во время этих нагрузок вы можете петь, значит, сердце бьется недостаточно быстро. А вот поддерживать разговор вполне можно.

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