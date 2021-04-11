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Или я, или твой питомец. Люди рассказали о том, как выбрали домашнего любимца

11 апреля 2021 08:49
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Большинство взрослых людей понимает, что ставить кому-либо ультиматумы – очень плохая идея. Ведь это автоматически вынуждает собеседника обороняться. Впрочем, большинство – это не все. 

Пользователь Reddit под ником Sugar-soad попросил рассказать ему о случаях, когда люди были поставлены перед выбором «Или я, или твой питомец» и предпочли прекратить отношения с человеком. Вопрос поднялся в топ и набрал более девяти тысяч комментариев. И вот семь интересных ответов. 

– Она была так удивлена, словно не допускала даже мысли о том, что я предпочту кошку ей. Перед своим уходом она долго говорила, что я неудачник, ведь упускаю девушку, которая одна такая на свете. Кошке сейчас 16 лет, мы вместе и счастливы. Позже у меня были другие девушки, которые относились ко мне намного лучше, чем она. Считаю, это полная победа и для кошки, и для меня. 

– Моя сестра выбрала своего кота вместо парня, с которым встречалась четыре месяца. Парень был в ярости и орал, что она променяла его на «грязный блохастый мешок». Кот был чистым, а парень просто хотел контролировать мою сестру. Я почувствовала облегчение, когда она бросила его. 

– У меня был очень токсичный парень. Однажды он подарил мне на день рождения кошку, которой не понравился. Она была очень пугливой и старалась не приближаться к нему. После одной из ссор парень начал рассуждать о том, чтобы избавиться от кошки. Но она очень любящая, если чувствует себя в безопасности. Когда он сказал, что отдаст её куда-нибудь, пока меня не будет рядом, я велела ему убираться из моего дома. А Баттэрс всё ещё с удовольствием дремлет вместе со мной. 

Или я, или твой питомец. Люди рассказали о том, как выбрали домашнего любимца -1

Фото: reddit.com/user/palefrogs 

– Мой ответ не совсем такой, какой вы ожидаете. Я знаю пару, которая рассталась из-за того, что у девушки была сильная аллергия на собаку молодого человека. Они оба понимали ситуацию, поэтому никакой ссоры не было. Когда через два года собака умерла, они вновь сошлись и с тех пор живут счастливо. 

– Я встречалась с парнем, который сразу заявил, что заставит меня выбрать его вместо моих кошек. Я его бросила. Теперь я в браке, и мой муж говорит: «Всегда хотел жениться на помешанной на котах девушке». Он умеет покорить девичье сердце. 

– Мой бывший муж постоянно лгал, любил разрушать любые мои начинания и пытался постоянно контролировать меня. Я любила его, поэтому терпела всё это два года. Но когда он на моих глазах ударил мою собаку, я забрала её, села в машину и уехала, после чего подала на развод. За десять секунд он потерял жену, источник дохода, автомобиль, горничную, козла отпущения, телохранителя, трезвого водителя и эмоциональную поддержку. Он был абсолютно поражён тем, что я предпочла собаку ему. 

– Я сказал жене, что не люблю спать с собакой в постели, потому что собачья шерсть повсюду. Теперь я сплю в другой постели, а моя жена спит с собакой. 

Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которая постоянно вмешивается в отношения между её парнем и его тремя котами. Но пока они не расстались, а просто снимают смешные ролики – здесь подробнее

# Человек и животные # калейдоскоп

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