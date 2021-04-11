Или я, или твой питомец. Люди рассказали о том, как выбрали домашнего любимца

Большинство взрослых людей понимает, что ставить кому-либо ультиматумы – очень плохая идея. Ведь это автоматически вынуждает собеседника обороняться. Впрочем, большинство – это не все.

Пользователь Reddit под ником Sugar-soad попросил рассказать ему о случаях, когда люди были поставлены перед выбором «Или я, или твой питомец» и предпочли прекратить отношения с человеком. Вопрос поднялся в топ и набрал более девяти тысяч комментариев. И вот семь интересных ответов.

– Она была так удивлена, словно не допускала даже мысли о том, что я предпочту кошку ей. Перед своим уходом она долго говорила, что я неудачник, ведь упускаю девушку, которая одна такая на свете. Кошке сейчас 16 лет, мы вместе и счастливы. Позже у меня были другие девушки, которые относились ко мне намного лучше, чем она. Считаю, это полная победа и для кошки, и для меня.

– Моя сестра выбрала своего кота вместо парня, с которым встречалась четыре месяца. Парень был в ярости и орал, что она променяла его на «грязный блохастый мешок». Кот был чистым, а парень просто хотел контролировать мою сестру. Я почувствовала облегчение, когда она бросила его.

– У меня был очень токсичный парень. Однажды он подарил мне на день рождения кошку, которой не понравился. Она была очень пугливой и старалась не приближаться к нему. После одной из ссор парень начал рассуждать о том, чтобы избавиться от кошки. Но она очень любящая, если чувствует себя в безопасности. Когда он сказал, что отдаст её куда-нибудь, пока меня не будет рядом, я велела ему убираться из моего дома. А Баттэрс всё ещё с удовольствием дремлет вместе со мной.