Понадобятся кефир и фарш. Простой способ приготовить воздушные котлеты

Помните шутки производителей одежды? Иногда на ярлычках можно увидеть совет о том, как постирать вещь: «Просто отдайте это своей маме, она знает, что делать». Но в жизни большинства людей однажды наступает тот долгожданный миг, когда они начинают жить отдельно от родителей.

Проходит некоторое время, макароны быстрого приготовления и пельмени уже не радуют так, как раньше. И всё чаще в голове появляется мысль, что пора бы научиться готовить. Если у вас тоже возникла такая мысль, то у нас есть рецепт воздушных котлет, хотя они также могут называться «мясные оладьи».