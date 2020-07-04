Понадобятся кефир и фарш. Простой способ приготовить воздушные котлеты

Помните шутки производителей одежды? Иногда на ярлычках можно увидеть совет о том, как постирать вещь: «Просто отдайте это своей маме, она знает, что делать». Но в жизни большинства людей однажды наступает тот долгожданный миг, когда они начинают жить отдельно от родителей.
Проходит некоторое время, макароны быстрого приготовления и пельмени уже не радуют так, как раньше. И всё чаще в голове появляется мысль, что пора бы научиться готовить. Если у вас тоже возникла такая мысль, то у нас есть рецепт воздушных котлет, хотя они также могут называться «мясные оладьи».
Фото: instagram.com/vlasovaanastasiia7
Нам понадобятся: 300 г фарша (куриного, например), 250 мл кефира, куриное яйцо, 2 ст. л. муки, лук, чёрный молотый перец, соль и растительное масло.
Для начала подготовьте фарш. Можно его сразу купить, а можно поместить филе в мясорубку или блендер. Теперь отложите фарш в сторону, он понадобится нам чуть позже.
Берём миску, наливаем туда кефир, добавляем яйцо и перемешиваем. Нарезаем зелёный лук (количество определяется каждым поваром индивидуально), добавляем его в миску и снова перемешиваем. Туда же отправляем фарш, перец, соль и вновь перемешиваем. Наконец, насыпаем муку и перемешиваем в последний раз.
Пришло время нагреть сковороду и смазать её растительным маслом. Далее помещаем на сковороду нашу смесь. Переворачиваем котлеты/оладьи через 2-3 минуты. Появившаяся корочка с обеих сторон подскажет о готовности. Напоследок рекомендуется отрезать кусочек и попробовать, чтобы точно убедиться, что мясо прожарилось.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что можно приготовить из бананов. Рецепты блинов, кетчупа и мороженого читайте здесь.