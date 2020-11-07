«Отныне я буду заниматься своими делами». Отец хотел помочь сыну с математикой, но не смог

Мужчина заметил, что его сын испытывает сильный стресс. Желая помочь мальчику, отец предложил свою помощь, но затем понял, что это ему не по зубам.
Как сообщает The Sun, в ответ на предложение родителя ребёнок протянул ему своё домашнее задание по математике. Отец, увидев листок, мог только моргать, поскольку там были какие-то давно забытые символы.
«Отныне я буду заниматься своими делами», – написал мужчина в Facebook, приложив фотографию домашнего задания по математике.
В комментариях пользователи поинтересовались, не являются ли эти письмена языком древних цивилизаций. Другие сказали, что когда-то давно, лет 20-40 назад, они были отличниками в математике, но теперь вряд ли способны вспомнить необходимые для решения уравнений формулы.
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Кроме того, в комментариях даже появилась страшная правда: математика может разрушать отношения в семьях.
«Многие годы мой сын считал меня самым умным человеком в мире. Но однажды он принёс домой домашнее задание по математике, которое поставило меня в тупик. Мой сын навсегда разочаровался во мне, осознав к своему ужасу, что его мама не была невероятно умной».
Ранее мы рассказывали менее печальную историю. Отец увидел, как учится его сын, и это зрелище вызвало у него смех – подробности здесь.