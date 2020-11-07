«Отныне я буду заниматься своими делами». Отец хотел помочь сыну с математикой, но не смог

Мужчина заметил, что его сын испытывает сильный стресс. Желая помочь мальчику, отец предложил свою помощь, но затем понял, что это ему не по зубам.

Как сообщает The Sun, в ответ на предложение родителя ребёнок протянул ему своё домашнее задание по математике. Отец, увидев листок, мог только моргать, поскольку там были какие-то давно забытые символы.

«Отныне я буду заниматься своими делами», – написал мужчина в Facebook, приложив фотографию домашнего задания по математике.