Парня не брали на работу, поэтому он отправился трудиться в шахту. И жизнь мужчины в один миг стала сказкой

Мужчина долгое время пытался устроиться на работу, но всё время получал отказ. Однако стоило ему пойти трудиться в шахту, как жизнь молодого человека превратилась в сказку.

Как сообщает City Today, 24-летний житель индийского штата Мадхья-Прадеш Сандип Ядав столкнулся с проблемой трудоустройства. Парень хотел пойти работать полицейским, но из-за коронавируса набор был приостановлен. Когда поиски работы не увенчались успехом, Сандип решил крутануть колесо фортуны.