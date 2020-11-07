Парня не брали на работу, поэтому он отправился трудиться в шахту. И жизнь мужчины в один миг стала сказкой
Мужчина долгое время пытался устроиться на работу, но всё время получал отказ. Однако стоило ему пойти трудиться в шахту, как жизнь молодого человека превратилась в сказку.
Как сообщает City Today, 24-летний житель индийского штата Мадхья-Прадеш Сандип Ядав столкнулся с проблемой трудоустройства. Парень хотел пойти работать полицейским, но из-за коронавируса набор был приостановлен. Когда поиски работы не увенчались успехом, Сандип решил крутануть колесо фортуны.
Ядав живёт в городе Панна, где есть шахты с драгоценностями. Большинство искателей сокровищ терпят неудачу, но поскольку других вариантов у молодого человека не было, он решил рискнуть и арендовал шахту.
Далее парень провёл под землёй две недели, а затем увидел заветный камушек – алмаз весом в 6,92 карата. Его стоимость оценили примерно в 3 миллиона рупий (40,5 тысяч долларов). Находка будет продана на аукционе, после чего Сандип получит деньги (за вычетом 2,5% роялти).
Фото: instagram.com/fantastically_beautiful_photos
За последние 30 дней Ядав стал четвёртым счастливчиком, которому повезло найти в шахте драгоценный камень.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, чьему везению тоже можно позавидовать. Он нашёл очень необычное сокровище – подробности здесь.