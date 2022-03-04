Понадобятся только булавки и шнурок. Лайфхак, с помощью которого любое платье сядет идеально

Иногда кажется, что вот оно, идеальное платье. Однако в примерочной оказывается, что наряд велик тебе в талии, а меньше размера нет. Что делать в таком случае? Всё просто: с помощью подручных средств сделать идеально подходящую одежду.

Девушка в своём TikTok опубликовала видео, где показала, как можно откорректировать платье без специальных навыков и приспособлений. Для преображения понадобятся всего лишь пара булавок и шнурок.