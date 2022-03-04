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Понадобятся только булавки и шнурок. Лайфхак, с помощью которого любое платье сядет идеально

04 марта 2022 13:09
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Иногда кажется, что вот оно, идеальное платье. Однако в примерочной оказывается, что наряд велик тебе в талии, а меньше размера нет. Что делать в таком случае? Всё просто: с помощью подручных средств сделать идеально подходящую одежду.   

Девушка в своём TikTok опубликовала видео, где показала, как можно откорректировать платье без специальных навыков и приспособлений. Для преображения понадобятся всего лишь пара булавок и шнурок.  

Понадобятся только булавки и шнурок. Лайфхак, с помощью которого любое платье сядет идеально-1

Фото: tiktok.com/@carolinafreixa

Изначально блогерша вывернула платье и снова надела на себя, чтобы было удобнее работать с тканью. Позже она приколола булавки на месте швов с каждой стороны. Теперь осталось всего лишь продеть шнурок и обвязать вокруг талии, в конце закрепив его.  

Понадобятся только булавки и шнурок. Лайфхак, с помощью которого любое платье сядет идеально-4

Фото: tiktok.com/@carolinafreixa

Платье преобразилось на глазах, а коррекция не занимает много времени. За такой полезный совет пользователи соцсетей отблагодарили девушку миллионами просмотров и сотнями тысяч лайков.  

Кстати, ранее мы рассказывали, как с помочью принта на одежде скорректировать фигуру. Узнать все секреты можно здесь.  

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

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