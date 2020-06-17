Прямой эфир

Хитрый тюлень украл улов у рыбака. Вор просто неожиданно выпрыгнул из воды

17 июня 2020 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тюлень выпрыгнул из воды и схватил улов рыбака. Мужчина оказался очень удивлен такому нахальству.  

По информации Daily Mail, Уолли Харрак вместе с другом рыбачил на побережье Мельбурна. Но оказалось, что рядом с мужчинами в засаде находился тюлень.  

Хитрый тюлень украл улов у рыбака. Вор просто неожиданно выпрыгнул из воды-1

Во время очередного клева, животное выпрыгнуло из воды и украло рыбу прямо с удочки. У рыбаков не осталось времени, чтобы вернуть свою добычу, потому что тюлень просто нырнул прямо в воду и уплыл.  

Оба рыбака вскрикнули от удивления и разочарования.  

Хитрый тюлень украл улов у рыбака. Вор просто неожиданно выпрыгнул из воды-4

«Тюлень получил рыбу, а на крючке осталась только ее голова».  

Это не первый раз, когда Уолли мешают рыбачить тюлени. Несколько лет назад он убегал от них, потому что они крали его улов, как только он попадал на крючок. Пришлось даже завершить рыбалку.   

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история (читать далее).  

# Дикие животные # калейдоскоп # Уолли Харрак

Другие новости рубрики

Все новости
Почему жжётся крапива? Объясняем в двух словах
17 июня 2020 11:22

Почему жжётся крапива? Объясняем в двух словах

Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг
17 июня 2020 10:32

Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг

«Али-Баба», «Казаки-разбойники», «Рыбак и рыбка». В какие ещё игры можно поиграть с детьми на улице
17 июня 2020 08:12

«Али-Баба», «Казаки-разбойники», «Рыбак и рыбка». В какие ещё игры можно поиграть с детьми на улице