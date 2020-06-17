Хитрый тюлень украл улов у рыбака. Вор просто неожиданно выпрыгнул из воды

Тюлень выпрыгнул из воды и схватил улов рыбака. Мужчина оказался очень удивлен такому нахальству.
По информации Daily Mail, Уолли Харрак вместе с другом рыбачил на побережье Мельбурна. Но оказалось, что рядом с мужчинами в засаде находился тюлень.
Тюлень выпрыгнул из воды и схватил улов рыбака. Мужчина оказался очень удивлен такому нахальству.
По информации Daily Mail, Уолли Харрак вместе с другом рыбачил на побережье Мельбурна. Но оказалось, что рядом с мужчинами в засаде находился тюлень.
Во время очередного клева, животное выпрыгнуло из воды и украло рыбу прямо с удочки. У рыбаков не осталось времени, чтобы вернуть свою добычу, потому что тюлень просто нырнул прямо в воду и уплыл.
Оба рыбака вскрикнули от удивления и разочарования.
«Тюлень получил рыбу, а на крючке осталась только ее голова».
Это не первый раз, когда Уолли мешают рыбачить тюлени. Несколько лет назад он убегал от них, потому что они крали его улов, как только он попадал на крючок. Пришлось даже завершить рыбалку.
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