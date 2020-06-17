Хитрый тюлень украл улов у рыбака. Вор просто неожиданно выпрыгнул из воды

По информации Daily Mail, Уолли Харрак вместе с другом рыбачил на побережье Мельбурна. Но оказалось, что рядом с мужчинами в засаде находился тюлень.

Тюлень выпрыгнул из воды и схватил улов рыбака. Мужчина оказался очень удивлен такому нахальству.

Во время очередного клева, животное выпрыгнуло из воды и украло рыбу прямо с удочки. У рыбаков не осталось времени, чтобы вернуть свою добычу, потому что тюлень просто нырнул прямо в воду и уплыл.

Оба рыбака вскрикнули от удивления и разочарования.