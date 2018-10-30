Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро

По информации Дни.Ру, для посетителей подземки такой перфоманс стал неожиданностью. А секрет того, почему певица пела в метро, обещают раскрыть совсем скоро.

Полина Гагарина исполнила песню «Кукушка». Начала свое выступление певица в необычном образе – на ней был надет бежевый плащ, шляпа и очки. Привычный блонд Гагарина тоже сменила – для образа стала брюнеткой.

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой (читать далее)

Однако после того, как артистка запела, зрители сразу поняли, кто перед ними.