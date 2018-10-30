Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро

Новости России. Полина Гагарина в необычном образе спела в метро.
По информации Дни.Ру, для посетителей подземки такой перфоманс стал неожиданностью. А секрет того, почему певица пела в метро, обещают раскрыть совсем скоро.
Новости России. Полина Гагарина в необычном образе спела в метро.
По информации Дни.Ру, для посетителей подземки такой перфоманс стал неожиданностью. А секрет того, почему певица пела в метро, обещают раскрыть совсем скоро.
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/dniru
Полина Гагарина исполнила песню «Кукушка». Начала свое выступление певица в необычном образе – на ней был надет бежевый плащ, шляпа и очки. Привычный блонд Гагарина тоже сменила – для образа стала брюнеткой.
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Однако после того, как артистка запела, зрители сразу поняли, кто перед ними.
Фото: instagram.com/gagara1987
По информации издания, затем Гагарина сняла свой необычный костюм и спела в привычном образе.