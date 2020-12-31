«Гороскоп – это история твоих болезней». Зачем нужно читать астрологические прогнозы, рассказывает эксперт

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – астролог Ирина Махнач. Александра Каштанова, ведущая:

До Нового года остались считанные часы и многие ждут от него чего-то особенного. И, конечно же, хочется знать, что же он нам принесёт. Некоторые люди относятся к этому основательно и ищут научный подход – начинают изучать гороскопы. Не секрет, что 2020 год был непростым. Пандемия коронавируса застала весь мир врасплох. Расскажите, что же нам готовит 2021 год, может быть, прогнозы будут благосклоннее?

Ирина Махнач, астролог:

Чем больше мы в этом году будем дарить положительных эмоций, тем быстрее мы справимся с этой болезнью. Александра Каштанова:

Уходящий год оказался високосным, для многих это настоящее испытание. Скажите, пандемия или личные невзгоды как-то связаны с тем, что было 366 дней? Ирина Махнач:

Безусловно. Это уже символика календарная. То, что у нас есть високосный год, нам говорит о том, что наша календарная система социальная не очень устойчива. Поэтому (с этой точки зрения) и происходят такие ситуации. И потом сам год Крысы или Мыши, который уходит, как вы понимаете, одно из худших проявлений этого животного – это эпидемия. Это разносчики всякой заразы. Безусловно, Бык не такой.

Александра Каштанова:

Гороскопы сейчас очень популярны, везде можно найти всевозможные прогнозы. Скажите, как не попасться на астрологическую удочку и не начитаться того, что не имеет смысла. Ирина Махнач:

Абсолютно правильно. Я вам хочу сказать, что любой гороскоп – он индивидуален. Александра Каштанова:

Астрологический прогноз пишется всегда под одного человека? Ирина Махнач:

Безусловно. Самый грамотный прогноз. Что такое гороскоп человека? Это, по сути, история твоих болезней – где ты можешь споткнуться. Мне не очень нравится, когда из астрологии сделали вот эту предсказательную некую систему – ты всё можешь изменить, просто твой гороскоп тебя предупреждает. То, что у тебя плохое, – обрати на это внимание, потому что это всегда связано с генетикой, с наследственной программой. То есть не прояви вот эти качества. Поэтому шанс, какой бы у тебя не был гороскоп, он у всех, потому что ты – человек. Мир работает на того, у кого есть цель, правильная цель. И тогда, какая бы у тебя ни была наследственность, у тебя всё будет замечательно. Неважно, какой ты знак Зодиака, просто ты можешь увидеть по знаку Зодиака, где ты как раз этой дороги можешь не разобрать. Каждый индивидуален, даже представители одних и тех же знаков.

Александра Каштанова:

Может быть, есть какие-то в целом рекомендации, прогнозы на 2021 год? На каких сферах нужно сосредоточиться? Ирина Махнач:

Сам Бык – это животное, которое связано с опытом. Поэтому все сферы, где нужно переживать, где нужно думать, что-то своими ручками сделать – это медицина, наука, IT – нужно в этом году пробовать. Самому, никому не доверять. Это время новаторства, это не только по Тельцу, это ещё по этому эпохальному аспекту соединения Юпитера с Сатурном в Водолее. Новые проекты, решения. Это время очень хорошее для того, чтобы (если у кого-то есть цель) создать семью, навести порядок в семье, – вот это самое хорошее время. Это время для рождения деток – с Быком всегда было связано плодородие. Вот для того, чтобы вы сделали что-то хорошее и для других, и в своей семье. Вот это – самое главное на этот год, что очень важно каждому.