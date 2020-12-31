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«Гороскоп – это история твоих болезней». Зачем нужно читать астрологические прогнозы, рассказывает эксперт

31 декабря 2020 06:31
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – астролог Ирина Махнач.

Александра Каштанова, ведущая:
До Нового года остались считанные часы и многие ждут от него чего-то особенного. И, конечно же, хочется знать, что же он нам принесёт. Некоторые люди относятся к этому основательно и ищут научный подход – начинают изучать гороскопы. Не секрет, что 2020 год был непростым. Пандемия коронавируса застала весь мир врасплох. Расскажите, что же нам готовит 2021 год, может быть, прогнозы будут благосклоннее?

«Гороскоп – это история твоих болезней». Зачем нужно читать астрологические прогнозы, рассказывает эксперт-1

Ирина Махнач, астролог:
Чем больше мы в этом году будем дарить положительных эмоций, тем быстрее мы справимся с этой болезнью.

Александра Каштанова:
Уходящий год оказался високосным, для многих это настоящее испытание. Скажите, пандемия или личные невзгоды как-то связаны с тем, что было 366 дней?

Ирина Махнач:
Безусловно. Это уже символика календарная. То, что у нас есть високосный год, нам говорит о том, что наша календарная система социальная не очень устойчива. Поэтому (с этой точки зрения) и происходят такие ситуации. И потом сам год Крысы или Мыши, который уходит, как вы понимаете, одно из худших проявлений этого животного – это эпидемия. Это разносчики всякой заразы. Безусловно, Бык не такой.

«Гороскоп – это история твоих болезней». Зачем нужно читать астрологические прогнозы, рассказывает эксперт-4

Александра Каштанова:
Гороскопы сейчас очень популярны, везде можно найти всевозможные прогнозы. Скажите, как не попасться на астрологическую удочку и не начитаться того, что не имеет смысла.  

Ирина Махнач:
Абсолютно правильно. Я вам хочу сказать, что любой гороскоп – он индивидуален.

Александра Каштанова:
Астрологический прогноз пишется всегда под одного человека?

Ирина Махнач:
Безусловно. Самый грамотный прогноз. Что такое гороскоп человека? Это, по сути, история твоих болезней – где ты можешь споткнуться. Мне не очень нравится, когда из астрологии сделали вот эту предсказательную некую систему – ты всё можешь изменить, просто твой гороскоп тебя предупреждает. То, что у тебя плохое, – обрати на это внимание, потому что это всегда связано с генетикой, с наследственной программой. То есть не прояви вот эти качества. Поэтому шанс, какой бы у тебя не был гороскоп, он у всех, потому что ты – человек. Мир работает на того, у кого есть цель, правильная цель. И тогда, какая бы у тебя ни была наследственность, у тебя всё будет замечательно. Неважно, какой ты знак Зодиака, просто ты можешь увидеть по знаку Зодиака, где ты как раз этой дороги можешь не разобрать. Каждый индивидуален, даже представители одних и тех же знаков.

«Гороскоп – это история твоих болезней». Зачем нужно читать астрологические прогнозы, рассказывает эксперт-7

Александра Каштанова:
Может быть, есть какие-то в целом рекомендации, прогнозы на 2021 год? На каких сферах нужно сосредоточиться?

Ирина Махнач:
Сам Бык – это животное, которое связано с опытом. Поэтому все сферы, где нужно переживать, где нужно думать, что-то своими ручками сделать – это медицина, наука, IT – нужно в этом году пробовать. Самому, никому не доверять. Это время новаторства, это не только по Тельцу, это ещё по этому эпохальному аспекту соединения Юпитера с Сатурном в Водолее. Новые проекты, решения. Это время очень хорошее для того, чтобы (если у кого-то есть цель) создать семью, навести порядок в семье, – вот это самое хорошее время. Это время для рождения деток – с Быком всегда было связано плодородие. Вот для того, чтобы вы сделали что-то хорошее и для других, и в своей семье. Вот это – самое главное на этот год, что очень важно каждому.

«Гороскоп – это история твоих болезней». Зачем нужно читать астрологические прогнозы, рассказывает эксперт-10

Александра Каштанова:
Остаётся надеяться, что 2021 год будет к нам благосклонным и звёзды полюбят нас. Возможно, вы что-то хотите пожелать нашим телезрителям?

Ирина Махнач:
Любите друг друга, дарите друг другу всё самое хорошее и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. И всё будет замечательно. 

# Гороскоп # калейдоскоп # Ирина Махнач # Александра Каштанова

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