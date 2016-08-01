Восьмая книга о Гарри Поттера поступила в продажу: реакция фанатов

Новая книга о волшебнике «Гарри Поттере» в ночь на воскресенье поступила в продажу. В 140 магазинах британской книжной сети Waterstones по поводу премьеры новой части Поттериады прошли костюмированные вечеринки с конкурсами.

Поклонники творчества автора серии Джоан Роулинг выстроились в километровые очереди, чтобы заполучить заветный томик. И, судя по комментариям в социальных сетях, многие прочли произведение на одном дыхании.

Книга «Гарри Поттер и проклятое дитя» стало восьмой частью знаменитой серии, которая покорила весь мир.

Джоан Роулинг, писательница:

Он прошел большой путь в этих двух пьесах, и теперь да, я думаю, с ним покончено. Я не собиралась писать новый роман, но эта книга подарит фанатам что-то особенное.



Новая книга – не роман, а пьеса в двух частях, которая повествует о приключениях Гарри, Рона и Гермионы спустя 19 лет после событий последней книги серии «Гарри Поттер и Дары смерти». Поттер – любящий муж, отец троих детей и сотрудник Министерства магии. Он по-прежнему сражается с прошлым, «которое отказывается остаться там, где ему необходимо», а его младший сын Альбус, названный в честь директора школы Дамблдора, «борется с грузом семейного наследия».