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«Да они все на одно лицо»: как в США выбирали королеву красоты

01 августа 2016 17:45
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«Да они все на одно лицо»: как в США выбирали королеву красоты-0

Новости США. «Мне так нравится разнообразие в Miss Teen USA», – иронично отмечают пользователи соцсетей.



Поклонники конкурсов красоты с удивлением обнаружили, что все финалистки форума красоты среди подростков Miss Teen USA оказались на одно лицо. Пять красавиц – блондинки с голубыми глазами, со светлой кожей и даже похожими чертами лица.



Судьи все-таки сделали выбор. Корона и титул достались Карли Хэй из Техаса. Кстати, ранее девушку едва не отстранили от участия в соревновании за расистские высказывания на странице в соцсети. Уладить скандал удалось после того, как американка принесла публичные извинения.


Карли Хэй

Конкурс Miss Teen USA проводят с 1983 года организаторы «Мисс Вселенная». В соревновании участвуют по одной представительнице из 51 американского штата в возрасте от 15 до 19 лет.

Мисс Вселенная: фото всех победительниц конкурса красоты с 1952 по 2015. Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Грандиозный фотофакт здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Мисс мира # Карли Хэй

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