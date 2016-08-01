«Да они все на одно лицо»: как в США выбирали королеву красоты

Новости США. «Мне так нравится разнообразие в Miss Teen USA», – иронично отмечают пользователи соцсетей.







Поклонники конкурсов красоты с удивлением обнаружили, что все финалистки форума красоты среди подростков Miss Teen USA оказались на одно лицо. Пять красавиц – блондинки с голубыми глазами, со светлой кожей и даже похожими чертами лица.







Судьи все-таки сделали выбор. Корона и титул достались Карли Хэй из Техаса. Кстати, ранее девушку едва не отстранили от участия в соревновании за расистские высказывания на странице в соцсети. Уладить скандал удалось после того, как американка принесла публичные извинения.





Карли Хэй



Конкурс Miss Teen USA проводят с 1983 года организаторы «Мисс Вселенная». В соревновании участвуют по одной представительнице из 51 американского штата в возрасте от 15 до 19 лет.