Школьник забрался в болото ради фотографий «офисной рутины»

Новости России. Фотосессия на болоте в одночасье сделала ученика одной из челябинских сельских школ звездой Интернета.



Игорь Назаров забрался в болото ради того, чтобы передать атмосферу офисной рутины. На камеру все запечатлел Алексей Назаров, старший брат Игоря. Он же опубликовал снимки в Сети.

Ради эффектных снимков школьник уселся за рабочий стол прямо посреди зеленой воды, покрытой тиной, на столе лежат ноутбук, документы, очки. На другом фото мальчик уже без стола, с раскинутыми в разные стороны руками. На третьем – по плечи стоит в зеленой воде.

Иронию пользователи социальных сетей оценили.

Фотографии, всего несколько дней ставшие достоянием общественности, уже превратились в интернет-мем.

Алексей Назаров (в интервью tjournal.ru):

Идея общая – я придумал сделать снимок в костюме и в болоте, брат предложил прихватить с собой стол и ноутбук. На подготовку ушло минут 10 – это было не так сложно, на самом деле.

Алексей – выпускник Южно-Уральского государственного университета по специальности «Реклама и связи с общественностью» – хоть фотографией увлекается давно, говорит: не ожидал, что «Офисная рутина» станет настолько популярной.

Кстати, костюм, в котором Назаров-младший забрался в болото, старший брат надевал еще на свой школьный выпускной. Молодой человек говорит, что теперь его уже вряд ли можно отстирать.

Серия фотографий была сделана для конкурса, где главным призом является путешествие в Кыргызстан.

Итоги пока не подведены. Но братья Назаровы уверены: победа будет за ними.