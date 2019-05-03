Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест

Новости Беларуси. Наступил последний месяц весны и вот на носу большие майские праздники. Кто-то уже придумал себе развлекательную программу, кто-то собрался жарить шашлык на даче с друзьями или родственниками, а кто-то будет смотреть телевизор или играть в компьютерные игры.

Есть и те, кто хочет куда-нибудь сходить, но не знает куда. Если вы принадлежите к их числу, то мы можем посоветовать вам пять мест в Беларуси, которые может быть интересно посетить.

1. Троицкое предместье. Это место иногда называют «кварталом влюблённых». Отлично подходит ленивым и/или состоящим в отношениях минчанам, поскольку не надо далеко идти, а посмотреть есть на что. Другим белорусам, которые не проживают в столице, тоже может быть интересно взглянуть на «сердце» Минска, но для них этот вариант ленивым не назвать.