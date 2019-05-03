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Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест

03 мая 2019 13:25
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Новости Беларуси. Наступил последний месяц весны и вот на носу большие майские праздники. Кто-то уже придумал себе развлекательную программу, кто-то собрался жарить шашлык на даче с друзьями или родственниками, а кто-то будет смотреть телевизор или играть в компьютерные игры.  

Есть и те, кто хочет куда-нибудь сходить, но не знает куда. Если вы принадлежите к их числу, то мы можем посоветовать вам пять мест в Беларуси, которые может быть интересно посетить.  

1. Троицкое предместье. Это место иногда называют «кварталом влюблённых». Отлично подходит ленивым и/или состоящим в отношениях минчанам, поскольку не надо далеко идти, а посмотреть есть на что. Другим белорусам, которые не проживают в столице, тоже может быть интересно взглянуть на «сердце» Минска, но для них этот вариант ленивым не назвать. 

Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест-1

2. Костёл Святого Иоанна Крестителя. Расположен в агрогородке Камаи Поставского района Витебской области. Святыня представляет собой не только уникальный храм, но и памятник оборонительной архитектуры. Эта достопримечательность подойдёт верующим людям, а также всем, кто интересуется зодчеством.    

Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест-4

3. Дом-усадьба И. Х. Колодеева. Этот музей находится в Борисове, он посвящён 19 веку в целом, но в основном времени Наполеоновских войн. Здесь есть одежда, медали, статуэтки, картины и характерное для тех времён убранство комнат. Возродил постройку борисовский бизнесмен и меценат, поэтому есть коммерческая составляющая. Например, в усадьбе можно не только посмотреть на экспонаты, но и провести юбилеи или организовать исторические квесты.     

Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест-7

4. Налибокская пуща. Находится между Минской и Гродненской областями на территориях нескольких районов. Это самый большой лесной массив в Беларуси. Отлично подойдёт тем, кому нравится бывать в Беловежской пуще, но захотелось разнообразия. Также понравится тем, кто хочет отдохнуть от суеты, подышать чистым воздухом и посмотреть на животных, которых редко увидишь в городах и посёлках. 

Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест-10

5. Музей белорусской вычислительной техники. Располагается музей в кабинете информатики Мядельской гимназии-интерната. Там представлено более двух сотен экспонатов: начиная от стареньких счётов до современных компьютеров. Подойдёт тем, кому интересна история развития вычислительной техники, среднестатистическому человеку может быть скучновато.  

Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест-13

На этом мы закончим, хотя ещё есть десять более известных белорусских достопримечательностей. 

Почитать о них можно здесь.  

# Достопримечательности Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт

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