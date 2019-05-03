Куда в Беларуси сходить в майские выходные? Пять любопытных мест
Новости Беларуси. Наступил последний месяц весны и вот на носу большие майские праздники. Кто-то уже придумал себе развлекательную программу, кто-то собрался жарить шашлык на даче с друзьями или родственниками, а кто-то будет смотреть телевизор или играть в компьютерные игры.
Есть и те, кто хочет куда-нибудь сходить, но не знает куда. Если вы принадлежите к их числу, то мы можем посоветовать вам пять мест в Беларуси, которые может быть интересно посетить.
1. Троицкое предместье. Это место иногда называют «кварталом влюблённых». Отлично подходит ленивым и/или состоящим в отношениях минчанам, поскольку не надо далеко идти, а посмотреть есть на что. Другим белорусам, которые не проживают в столице, тоже может быть интересно взглянуть на «сердце» Минска, но для них этот вариант ленивым не назвать.
2. Костёл Святого Иоанна Крестителя. Расположен в агрогородке Камаи Поставского района Витебской области. Святыня представляет собой не только уникальный храм, но и памятник оборонительной архитектуры. Эта достопримечательность подойдёт верующим людям, а также всем, кто интересуется зодчеством.
3. Дом-усадьба И. Х. Колодеева. Этот музей находится в Борисове, он посвящён 19 веку в целом, но в основном времени Наполеоновских войн. Здесь есть одежда, медали, статуэтки, картины и характерное для тех времён убранство комнат. Возродил постройку борисовский бизнесмен и меценат, поэтому есть коммерческая составляющая. Например, в усадьбе можно не только посмотреть на экспонаты, но и провести юбилеи или организовать исторические квесты.
4. Налибокская пуща. Находится между Минской и Гродненской областями на территориях нескольких районов. Это самый большой лесной массив в Беларуси. Отлично подойдёт тем, кому нравится бывать в Беловежской пуще, но захотелось разнообразия. Также понравится тем, кто хочет отдохнуть от суеты, подышать чистым воздухом и посмотреть на животных, которых редко увидишь в городах и посёлках.
5. Музей белорусской вычислительной техники. Располагается музей в кабинете информатики Мядельской гимназии-интерната. Там представлено более двух сотен экспонатов: начиная от стареньких счётов до современных компьютеров. Подойдёт тем, кому интересна история развития вычислительной техники, среднестатистическому человеку может быть скучновато.
На этом мы закончим, хотя ещё есть десять более известных белорусских достопримечательностей.
Почитать о них можно здесь.