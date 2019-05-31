Гигантский солдат парит в воздухе над журавлями. В России создают уникальный мемориал. Впечатляют даже эскизы

14 месяцев сражений и более миллиона пропавших без вести! Этот Советский солдат молчит обо всех жертвах Ржевской битвы. Идею уникального мемориала молодому дуэту скульптора и архитектора навеяли строчки Александра Твардовского и Расула Гамзатова.

Константин Фомин, архитектор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату:

Я смотрел «Балладу о солдате». Первая мысль была – там образ Урбанского, актёра, который вернулся без ног с войны. И думаю, как бы создать такой нетривиальный образ солдата, который мог бы висеть, собственно, в воздухе. Собрался из этих журавлей, каждый журавль – это, собственно, душа солдата. Они сплетаются, переплетаются и образовывают такой дух Советского солдата.

Андрей Коробцов, скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату:

Поездка в военно-полевой лагерь произвели колоссальное впечатление, отчасти, может, на выражение лица это повлияло.

Сейчас в Подмосковье скульптуру лепят около 40 человек. Голубую глину в мастерскую свозили тоннами. Трудятся в районе будущего мемориала и тверские поисковики. За три года на местах кровопролитных боёв найдено более 1 000 защитников Отечества. Установлены более 80 имён.

Олег Сергеев, директор государственного бюджетного учреждения Тверской области «Областной молодёжный центр»:

Поисковиками отряда «Орёл» было найдено место падения самолёта, останки лётчика и комсомольский билет, по которому удалось установить имя, фамилию, отчество. Он оказался уроженцем Краснодарской области. На сегодняшний момент ищем родственников. Имена тех, кто отдал свою жизнь за освобождение, будут написаны на 5-метровых стенах из кортеновской стали. Чтобы все, кто хранит память о близком человеке, смогли почтить его у мемориала.

Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества:

Точное количество погибших в Ржевской битве неизвестно, но официально известно то количество, которое было погребено – это 65 тысяч человек. Это первая часть тех имён, которые будут нанесены. Они будут нанесены именно на этапе, одновременно с созданием памятника.

Надежда Усманова, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества:

Одна женщина из Тюменской области. Она говорит: «Для меня это будет как вот могилка моего папы, от которого практически ничего не осталось, только какие-то полувыцветшие фотографии». Именно здесь, недалеко от деревни Хорошево появится 25-метровая скульптура Советского солдата. Мемориал станет самым масштабным в истории современной России, ведь именно здесь в 1943 году удалось обескровить силы гитлеровской армии «Центр» и приблизить Великую Победу.

Ржевская трагедия не обошла стороной семью главного проектировщика. Брат его деда был танкистом, вернулся с поля боя слепым, но, как настоящий воин, не сдался. Уже забили 700 свай из 1 030. Правда, на болотистой территории это делать непросто. Вячеслав Фатин, генеральный проектировщик Ржевского мемориала Советскому солдату:

Сам памятник имеет такую лёгкую, изящную конструкцию, несмотря на то, что вес его составляет несколько сотен тонн. Он будет стоять на восьми опорах, которые должны, по большому счёту, быть незаметны, чтобы создать иллюзию полёта. В дальнейшем уже облицовка его бронзовыми элементами.

Александр Барков:

В России не существует памятника простому советскому солдату даже близкого по размерам. Памятники, которые установлены в Европе Советскому солдату-освободителю, они чуть меньше, но смысл абсолютно не в этом. Молодой команде удалось передать светлую грусть и доказать, что память сильнее смерти. Александр Барков:

Мы тайно проводили научную работу по выяснению истории отдельных соединений, отдельных людей, которые оказались из Беларуси, непосредственно участниками Калининского фронта Ржевской битвы.