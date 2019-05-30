Размером с яблоко. Врачи выходили самую маленькую новорождённую

Новости США. В Сан-Диего врачи больницы Sharp Mary Birch выходили самую маленькую новорождённую девочку. Как сообщает Daily Mail, на момент появления на свет в декабре 2018 года малышка весила 245 граммов, а размером была с крупное яблоко. Девочка Сайби родилась на 23 неделе, хотя обычно беременность длится 40 недель. Врачи сказали отцу, что у него есть примерно час, чтобы посмотреть на дочку, после чего малышка, вероятно, умрёт.

Фото: sharp.com

Несмотря на эти слова, врачи продолжали оказывать маленькой пациентке помощь. Через час прогноз улучшился до двух часов жизни, затем – сутки, затем – неделя. И спустя пять месяцев интенсивной терапии малышку выписали. Сейчас Сайби весит 2,2 килограмма. Одна из медсестёр рассказала, что даже для 23 недель девочка была слишком маленькой, она весила примерно вдвое меньше другого 23-недельного ребёнка. Однако при родах не было никаких осложнений, обычных для такого случая. Поэтому при помощи врачей девочка смогла выжить.

Фото: sharp.com. (Сайби с медсестрой)