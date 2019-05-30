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Больше 10 лет возле могилы хозяина. В Италии умерла самая преданная собака

30 мая 2019 13:03
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Новости Италии. Собака по кличке Николетта умерла в итальянском городке Панца на острове Искья. Её хозяин Альфред скончался и был похоронен на кладбище ещё в 2009 году. С этого дня собака не покидала могилу мужчины.  

Как рассказывает La Repubblica, сегодня жители острова скорбят о Николетте, которая нашла свой дом у надгробной плиты. Многие успели привязаться к животному за это время – жители городка кормили собаку и заботились о ней. Они и заметили ухудшение её самочувствия.  

Местный житель Энрико Маттера отвёз собаку в ветеринарную клинику, где ему сообщили печальную новость –  Николетту придётся усыпить. По оценке врача, собаке было 14 лет.  

«Для нас Николетта стала другом. Мы потрясены, но твердо верим, что теперь она будет рядом со своим хозяином, которого она не смогла отпустить», – такие слова Маттера произнёс в память о верном стороже и друге.  

Охранники кладбища предлагают увековечить преданность собаки именным мемориалом, который будет напоминать о примере бессмертной верности. Им будет не хватать виляющей хвостом Николетты.  

Около месяца назад мы рассказывали трогательную историю.  

В Таиланде спасли собаку за 217 километров от берега – здесь подробнее.  

# Человек и животные # калейдоскоп

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