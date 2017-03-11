Французы представили концепцию летающего электромобиля
Когда стоишь в пробке, остается только одно: смотреть вверх и умолять, чтобы случилось чудо. Смелая фантазия инженеров французской авиастроительной компании — кто-то спасает из пробки и доставляет до места назначения по воздуху без опозданий — уже скоро станет реальность.
Сегодня Pop.Up представляет собой электрическую транспортную систему, которая может двигаться по дорогам и, если потребуется, взлетит.
Фото: airbusgroup.com
Французский производитель авиалайнеров Airbus представил концепцию Pop.Up на Женевском международном автосалоне 2017. Компания утверждает, что проект рассчитан на такие города как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Пекин, Мумбаи, Дели и Хайдерабад.
Фото: hindustantimes.com
Летающий электромобиль состоит из трех модулей: капсула из углеродного волокна, которая будет перевозить пассажиров или товары, батарея для перемещения по земле, и огромный квадрокоптер. Это похоже на футуристический электромобиль на земле и беспилотный самолет в воздухе.
Фото: airbusgroup.com
Концепция Pop.Up работает следующим образом:
1. Вы выбираете пункт назначения и заказываете поездку с помощью приложения.
2. На основе ваших предпочтений система предоставляет наилучший вид транспорта.
3. Пассажирская капсула становится электромобилем и забирает вас.
4. В случае пробки капсула отсоединяется от автомобиля и поднимается в воздух, доставляет вас до места назначения.
5. После поездки все компоненты возвращаются к своим ближайшим точкам зарядки и ожидают следующей поездки.
Фото: airbusgroup.com
Создание автомобиля Pop.Up стало возможным благодаря разработке таких проектов как Vahana и CityAirbus. Vahana является самоходной пилотируемой платформой для индивидуальный пассажирских или грузовых перевозок. CityAirbus — еще один проект, концепция летного автобуса, который больше похож на общественный чартерный рейс.
«Пока Pop.Up опирается на будущие технологии, которые еще недостаточно зрелы, но базовая идея транспортного средства практически осуществима», — говорит руководитель демонстрации Мариус Бебесэл.
Другим брендом, связанным с Pop.Up, является Italdesign, известный по проектированию автомобилей Lamborghini и Alfa Romeo. Генеральный директор компании Йорг Асталош отмечает: «Когда мы разрабатывали концепцию, мы всегда имели в виду ее доступность для широкой публики. Красота Pop.Up заключается в том, что автомобиль может быть неотъемлемой частью существующих или будущих городских систем общественного транспорта».
Компания считает, что проект Pop.Up будет реализован в течение 7-10 лет.
Идеей заинтересовались компании Amazon и DHL. Летающие автомобили решили бы проблемы с доставкой товаров, приобретаемых через интернет. Amazon в прошлом году поставила рекорд по скорости доставки с помощью новых технологий: заказчик получил свой товар спустя 13 минут с помощью дрона.