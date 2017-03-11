Французы представили концепцию летающего электромобиля

Когда стоишь в пробке, остается только одно: смотреть вверх и умолять, чтобы случилось чудо. Смелая фантазия инженеров французской авиастроительной компании — кто-то спасает из пробки и доставляет до места назначения по воздуху без опозданий — уже скоро станет реальность. Сегодня Pop.Up представляет собой электрическую транспортную систему, которая может двигаться по дорогам и, если потребуется, взлетит.

Фото: airbusgroup.com Французский производитель авиалайнеров Airbus представил концепцию Pop.Up на Женевском международном автосалоне 2017. Компания утверждает, что проект рассчитан на такие города как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Пекин, Мумбаи, Дели и Хайдерабад.

Фото: hindustantimes.com

Фото: hindustantimes.com Летающий электромобиль состоит из трех модулей: капсула из углеродного волокна, которая будет перевозить пассажиров или товары, батарея для перемещения по земле, и огромный квадрокоптер. Это похоже на футуристический электромобиль на земле и беспилотный самолет в воздухе.

Фото: airbusgroup.com Концепция Pop.Up работает следующим образом: 1. Вы выбираете пункт назначения и заказываете поездку с помощью приложения. 2. На основе ваших предпочтений система предоставляет наилучший вид транспорта. 3. Пассажирская капсула становится электромобилем и забирает вас. 4. В случае пробки капсула отсоединяется от автомобиля и поднимается в воздух, доставляет вас до места назначения. 5. После поездки все компоненты возвращаются к своим ближайшим точкам зарядки и ожидают следующей поездки.