Самой красивой девушкой бывшего СССР стала модель из Армении: фотофакт

Новости Армении. Международный конкурс, объединивший красавиц постсоветского пространства, завершился вечером 6 июня. Корону победительницы «Мисс СНГ-2017» завоевала Шушан Ерицян из Армении. Второе и третье место достались Ксении Александровой (Россия) и Альбине Ахтямовой (Башкирия) соответственно.

Источник фото: https://www.instagram.com/shushanyeritsyan/

Что известно о Шушан Ерицян Итак, что же известно о «Мисс СНГ-2017»? Шушан Ерицян – модель, телеведущая и актриса. На конкурсе имя модели было заявлено последним, уже после того, как организаторы анонсировали участие Арпине Балян и Марине Маргарян. Для девушки это не первый конкурс красоты: она уже участвовала в международных показах, например, в Японии и Китае. Буквально за пару недель до «Мисс СНГ» она представила свою страну на Costa Blanca Fashion Week-International Best Male and Female World-2017 в Испании (конкурс проходил с 5 по 15 мая). Шушан постоянно входит в рейтинги самых красивых актрис Армении.

Источник фото: https://www.instagram.com/shushanyeritsyan/

Шушан Ерицян:

Я участвовала во многих конкурсах красоты в разных странах мира, где представляла Армению. Но конкурс «Мисс СНГ» отличается тем, что он проходит на моей родине, что, безусловно, повлияет на развитие туризма в стране. Мы, в качестве хозяев, знакомим наших гостей с армянской историей, которая уже произвела на девушек особое впечатление. Свою победу красавица посвятила родной стране и сказала, что это – один из лучших дней в ее жизни. Так же Ерицян отметила красоту армянских девушек.

Источник фото: https://www.instagram.com/shushanyeritsyan/

Конкурс «Мисс СНГ-2017» На участие в конкурсе было подано 6000 заявок, аудитория шоу – 25 миллионов человек. Компетентное жюри во главе с замминистра спорта и по делам молодежи Армении Габриэлом Казаряном составили из 11 представителей индустрии (трое из Армении, четверо из России и четверо из других стран СНГ). Содействие организации мероприятия оказали Межгосударственный комитет СНГ, Министерство экономического развития и инвестиций РА и мэрия Еревана. Призовой фонд – 16,2 миллионов драмов (примерно 33 тысячи долларов).

Источник фото: https://www.instagram.com/shushanyeritsyan/

24 участницы возрастом от 18 до 25 лет в течение 15 дней находились под пристальным наблюдением организаторов. Причем оценивались не только внешние данные, но и творческие способности и интеллект барышень. Финал прошел 6 июня в клубе «Фараон» в Ереване. В качестве приглашенных звезд выступили Юлия Самойлова (она спела композицию Flame is burning, с которой планировала поехать на «Евровидение») и Майкл Блейз (участник проекта «Голос»). Красавицы вышли на подиум в четырех образах: в национальных и спортивных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Одежда была подготовлена армянскими дизайнерами.

Источник фото: https://www.instagram.com/shushanyeritsyan/