Фотофакт: Джанет Джексон впервые вышла в свет после расставания с мужем

Новости Великобритании. Впервые появившись в обществе со своим маленьким сыном Иссой, Джанет Джексон, несмотря на расставание с мужем Виссамом аль-Мана, выглядела счастливее, чем когда-либо. Об этом пишет Daily Mail.

Прогуливаясь по парку в Лондоне, родившая три месяца назад первенца, 50-летняя певица сияла от счастья и гордости. Джанет везла коляску в сопровождении няни.

В начале апреля 2017 певица рассталась со своим мужем, миллиардером из Катара, в браке с которым они прожили пять лет. Их расставание стало следствием различий в их культурах.

Виссам требовал от своей жены более строгого соблюдения мусульманских традиций.

Джанет не смогла совместить роль мусульманской жены с собственными желаниями. Ей хотелось большей свободы.

Кроме того, она чувствовала себя лишенной своей семьи, по которой она очень скучала.

После новости о разводе Джанет, которая во время замужества не появлялась в обществе, несколько раз видели в Лондоне.

Ее появление вызвало настоящее удивление, потому что казалось, что она даже не отважится на такой шаг.



После рождения ребенка Виссам все время находился дома, но в последнее время его там практически не было. Однако видели, что он в сопровождении своей охраны приезжал в их общий с певицей дом.

Перед тем, как выйти с личными вещами и сесть в ожидавшую его машину, он вынес два больших пакета с игрушками и несколько воздушных шаров.

Сестра покойного Майкла Джексона вышла замуж за известного миллиардера Виссама аль-Мана в 2012-го, и третьего января 2013 у них родился ребенок.

Сообщалось, что по условиям брачного контракта, Джанет получит значительную сумму при условии, что брак продлится дольше пяти лет.

Поскольку Джанет, как известно, вышла замуж в начале 2012, она имеет право на получение значительной части состояния миллиардера.

Джанет, вероятно, останется в Лондоне, чтобы ее бывший муж смог принимать участие в воспитании их ребенка.

Джанет и Виссам очень занятые люди, но даже несмотря на развод, они намерены стать хорошими родителями. Более того, они сохранили дружеские отношения. Известно, что ребенок остается с матерью. Это был третий брак известной певицы.

В 1984 году Джанет была замужем за певцом Джеймсом ЛеБарге, но уже через год их брак распался. Ее вторым мужем был танцор Рене Элизондо из Мексики.



Перевод с Daily Mail: Харзеева Мария