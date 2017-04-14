Фотофакт: Джанет Джексон впервые вышла в свет после расставания с мужем

Новости Великобритании. Впервые появившись в обществе со своим маленьким сыном Иссой, Джанет Джексон, несмотря на расставание с мужем Виссамом аль-Мана, выглядела счастливее, чем когда-либо. Об этом пишет Daily Mail.
Прогуливаясь по парку в Лондоне, родившая три месяца назад первенца, 50-летняя певица сияла от счастья и гордости. Джанет везла коляску в сопровождении няни.
В начале апреля 2017 певица рассталась со своим мужем, миллиардером из Катара, в браке с которым они прожили пять лет. Их расставание стало следствием различий в их культурах.
Виссам требовал от своей жены более строгого соблюдения мусульманских традиций.
Джанет не смогла совместить роль мусульманской жены с собственными желаниями. Ей хотелось большей свободы.
Кроме того, она чувствовала себя лишенной своей семьи, по которой она очень скучала.
После новости о разводе Джанет, которая во время замужества не появлялась в обществе, несколько раз видели в Лондоне.
Ее появление вызвало настоящее удивление, потому что казалось, что она даже не отважится на такой шаг.
После рождения ребенка Виссам все время находился дома, но в последнее время его там практически не было. Однако видели, что он в сопровождении своей охраны приезжал в их общий с певицей дом.
Перед тем, как выйти с личными вещами и сесть в ожидавшую его машину, он вынес два больших пакета с игрушками и несколько воздушных шаров.
Сестра покойного Майкла Джексона вышла замуж за известного миллиардера Виссама аль-Мана в 2012-го, и третьего января 2013 у них родился ребенок.
Сообщалось, что по условиям брачного контракта, Джанет получит значительную сумму при условии, что брак продлится дольше пяти лет.
Поскольку Джанет, как известно, вышла замуж в начале 2012, она имеет право на получение значительной части состояния миллиардера.
Джанет, вероятно, останется в Лондоне, чтобы ее бывший муж смог принимать участие в воспитании их ребенка.
Джанет и Виссам очень занятые люди, но даже несмотря на развод, они намерены стать хорошими родителями. Более того, они сохранили дружеские отношения. Известно, что ребенок остается с матерью. Это был третий брак известной певицы.
В 1984 году Джанет была замужем за певцом Джеймсом ЛеБарге, но уже через год их брак распался. Ее вторым мужем был танцор Рене Элизондо из Мексики.
Перевод с Daily Mail: Харзеева Мария