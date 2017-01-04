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50-летняя певица Джанет Джексон родила первенца: сына назвали Иссу аль-Маном

04 января 2017 10:29
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Новости США. В мире селебритис пополнение. 50-летняя сестра Майкла Джексона американская певица Джанет Джексон родила первенца. Исполнительница и ее муж, катарский миллиардер Виссам аль-Ман, назвали сына Иссу аль-Маном.

Джанет Джексон входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп-музыки. В ее активе среди прочего – номинация на «Оскар», 20 номинаций на «Грэмми», из которых 6 завершились победой. Сейчас женщина одержала еще одну – личную, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Звезды

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