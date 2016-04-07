Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным
Новости Египта. Всякий раз, когда Лионель Месси хочет помочь другим, все это воспринимают хорошо. В конце концов, успешный аргентинец всегда хотел помогать бедным. Однако некоторые люди вовсе не хотят его помощи.
Как сообщает cbssports.com со ссылкой на египетский интернет-портал Ahram Online, футболист согласился пожертвовать свои бутсы одному саудовскому каналу, чтобы тот, в свою очередь, выставил их на аукцион для благотворительных целей.
Это произошло в эфире шоу «Да, я знаменит» на телеканале, вещающем преимущественно на египетскую аудиторию.
Член парламента Египта Саид Хасасин был настолько оскорблен поступком футболиста, что в эфире своей телевизионной передачи снял свою обувь и заявил, что жертвует ее Аргентине, родине Месси.
Саид Хасасин, член парламента Египта:
Нас, египтян, никогда не унижали на протяжении 7 тысяч лет цивилизации. Я ударю тебя ботинком, Месси!
С похожим заявлением выступил и президент Футбольной федерации Египта.
Месси просто хотел помочь, а не старался изо всех сил оскорбить людей. Кажется, здесь имеет место столкновение культур. Он вовсе не говорил, что Египет – это очень бедная страна и что она должна поблагодарить его за пожертвование. Иногда люди просто неправильно понимают некоторые вещи, и эта ситуация является ярким тому примером. Конечно, Египту здесь действительно не на что обижаться.
И разве Месси на самом деле оскорбил египтян настолько сильно, как никто другой? Звучит чересчур.
Полагаем, когда Египет проиграл Саудовской Аравии в Кубке конфедераций со счетом 5:1, все было не настолько плохо.
Перевод: Максим Загнетов