Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным

Новости Египта. Всякий раз, когда Лионель Месси хочет помочь другим, все это воспринимают хорошо. В конце концов, успешный аргентинец всегда хотел помогать бедным. Однако некоторые люди вовсе не хотят его помощи.

Как сообщает cbssports.com со ссылкой на египетский интернет-портал Ahram Online, футболист согласился пожертвовать свои бутсы одному саудовскому каналу, чтобы тот, в свою очередь, выставил их на аукцион для благотворительных целей.

Это произошло в эфире шоу «Да, я знаменит» на телеканале, вещающем преимущественно на египетскую аудиторию.