Прямой эфир

Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным

07 апреля 2016 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Всякий раз, когда Лионель Месси хочет помочь другим, все это воспринимают хорошо. В конце концов, успешный аргентинец всегда хотел помогать бедным. Однако некоторые люди вовсе не хотят его помощи.

Как сообщает cbssports.com со ссылкой на египетский интернет-портал Ahram Online, футболист согласился пожертвовать свои бутсы одному саудовскому каналу, чтобы тот, в свою очередь, выставил их на аукцион для благотворительных целей.

Это произошло в эфире шоу «Да, я знаменит» на телеканале, вещающем преимущественно на египетскую аудиторию.

Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным-1

Член парламента Египта Саид Хасасин был настолько оскорблен поступком футболиста, что в эфире своей телевизионной передачи снял свою обувь и заявил, что жертвует ее Аргентине, родине Месси.

Саид Хасасин, член парламента Египта: 
Нас, египтян, никогда не унижали на протяжении 7 тысяч лет цивилизации. Я ударю тебя ботинком, Месси!

С похожим заявлением выступил и президент Футбольной федерации Египта.

Месси пожертвовал свои бутсы на благотворительность, что египтяне сочли оскорбительным-4

 
Месси просто хотел помочь, а не старался изо всех сил оскорбить людей. Кажется, здесь имеет место столкновение культур. Он  вовсе не говорил, что Египет – это очень бедная страна и что она должна поблагодарить его за пожертвование. Иногда люди просто неправильно понимают некоторые вещи, и эта ситуация является ярким тому примером. Конечно, Египту здесь действительно не на что обижаться.

И разве Месси на самом деле оскорбил египтян настолько сильно, как никто другой? Звучит чересчур.

Полагаем, когда Египет проиграл Саудовской Аравии в Кубке конфедераций со счетом 5:1, все было не настолько плохо.

Перевод: Максим Загнетов

# Футбол # Фотофакт # калейдоскоп # Лионель Месси

Другие новости рубрики

Все новости
Певица из Индонезии умерла на сцене от укуса кобры
07 апреля 2016 09:33

Певица из Индонезии умерла на сцене от укуса кобры

Чарли Шин стал фигурантом уголовного дела
07 апреля 2016 08:38

Чарли Шин стал фигурантом уголовного дела

«Вот я и моя болезнь, а дома двое детей»: экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова о борьбе с раком
06 апреля 2016 18:23

«Вот я и моя болезнь, а дома двое детей»: экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова о борьбе с раком