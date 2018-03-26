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Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»

26 марта 2018 08:54
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В субботу во многих городах США прошли марши, объединенные общим названием March For Our Lives («Марш за наши жизни»). Сотни американцев вышли на улицы и выступали за ужесточение контроля над оборотом оружия. К обычным людям присоединились и десятки знаменитостей, среди которых можно было заметить Джорджа Клуни, Риз Уизерспун, Шер, Глен Клоуз и многих других. 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-1

 Амаль и Джордж Клуни. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-3

 Лора Дерн и Риз Уизерспун. Фото: Getty Images 

Некоторые звезды не только приняли участие в марше, но и выступили с речами. Большой неожиданностью стало присутствие на шествии в Вашингтоне Пола Маккартни. 

Пол Маккартни: 
Один из моих лучших друзей Джон Леннон был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку у дома Dakota Building, поэтому это для меня важно. 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-6

 Пол Маккартни. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-8

 Мила Йовович. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-10

 Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-12

 Майли Сайрус. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-14

 Глен Клоуз и Шер. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-16

 Оливия Уайльд. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-18

 Джулианна Мур. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-20

 Лив Шрайбер. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-22

 Камон и Дженнифер Хадсон. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-24

 Шарлиз Терон. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-26

 Деми Ловато. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-28

 Дианна Агрон. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-30

 Пол Радд и Адам Скотт. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-32

 Алисса Милано. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-34

 Леди Гага. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-36

 Ариана Гарнде. Фото: Getty Images 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-38

 Эми Шумер. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-40

 Рита Оро. Фото: Just Jared 

Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»-42

 Фото: Just Jared 

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