Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»

В субботу во многих городах США прошли марши, объединенные общим названием March For Our Lives («Марш за наши жизни»). Сотни американцев вышли на улицы и выступали за ужесточение контроля над оборотом оружия. К обычным людям присоединились и десятки знаменитостей, среди которых можно было заметить Джорджа Клуни , Риз Уизерспун , Шер, Глен Клоуз и многих других.

Некоторые звезды не только приняли участие в марше, но и выступили с речами. Большой неожиданностью стало присутствие на шествии в Вашингтоне Пола Маккартни.

Пол Маккартни:

Один из моих лучших друзей Джон Леннон был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку у дома Dakota Building, поэтому это для меня важно.