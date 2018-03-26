Фотофакт: голливудские знаменитости приняли участие в «Марше за наши жизни»
В субботу во многих городах США прошли марши, объединенные общим названием March For Our Lives («Марш за наши жизни»). Сотни американцев вышли на улицы и выступали за ужесточение контроля над оборотом оружия. К обычным людям присоединились и десятки знаменитостей, среди которых можно было заметить Джорджа Клуни, Риз Уизерспун, Шер, Глен Клоуз и многих других.
Амаль и Джордж Клуни. Фото: Just Jared
Лора Дерн и Риз Уизерспун. Фото: Getty Images
Некоторые звезды не только приняли участие в марше, но и выступили с речами. Большой неожиданностью стало присутствие на шествии в Вашингтоне Пола Маккартни.
Пол Маккартни:
Один из моих лучших друзей Джон Леннон был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку у дома Dakota Building, поэтому это для меня важно.
Пол Маккартни. Фото: Getty Images
Мила Йовович. Фото: Getty Images
Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: Just Jared
Майли Сайрус. Фото: Just Jared
Глен Клоуз и Шер. Фото: Getty Images
Оливия Уайльд. Фото: Getty Images
Джулианна Мур. Фото: Just Jared
Лив Шрайбер. Фото: Getty Images
Камон и Дженнифер Хадсон. Фото: Getty Images
Шарлиз Терон. Фото: Just Jared
Деми Ловато. Фото: Just Jared
Дианна Агрон. Фото: Just Jared
Пол Радд и Адам Скотт. Фото: Getty Images
Алисса Милано. Фото: Just Jared
Леди Гага. Фото: Just Jared
Ариана Гарнде. Фото: Getty Images
Эми Шумер. Фото: Just Jared
Рита Оро. Фото: Just Jared