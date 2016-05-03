Фото-эссе: что дети носят у себя в карманах?

Новости США. Фотограф Мелисса Кейсман из Сан-Франциско знает, что искусство может таиться и в небольших вещах. Об этом свидетельствует ее последнее фото-эссе

«Сокровища из детских карманов».

Мелисса каждый день фотографировала содержимое карманов своего сына Кадлера, когда он возвращался из начальной школы.

Мелисса Кейсман (в интервью Huffington Post):

Магия детства неуловима. Те мелочи, которые я нахожу в карманах Кадлера, говорят о безграничном воображении и воплощают в себе все волшебство маленьких сокровищ. Мне очень нравится идея фото-повествования, рассказывающего о детской фантазии. Я надеюсь, Кадлер на протяжении всей жизни будет ощущать чудо открытия маленьких, но таких значительных вещей.

Проект «Сокровища из детских карманов» помогает проследить развитие и рост ребенка.

Мелисса Кейсман:

Я убедилась в том, что искусство, форма и цвет играют главенствующие роли в познании мира Кадлера.

Кейсман надеется, что фото передают всю магию и тайны детского воображения.

Мелисса Кейсман:

Простая вещь может показаться кому-то настоящим сокровищем.