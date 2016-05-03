Фото-эссе: что дети носят у себя в карманах?

Новости США. Фотограф Мелисса Кейсман из Сан-Франциско знает, что искусство может таиться и в небольших вещах. Об этом свидетельствует ее последнее фото-эссе
«Сокровища из детских карманов».
Мелисса каждый день фотографировала содержимое карманов своего сына Кадлера, когда он возвращался из начальной школы.
Мелисса Кейсман (в интервью Huffington Post):
Магия детства неуловима. Те мелочи, которые я нахожу в карманах Кадлера, говорят о безграничном воображении и воплощают в себе все волшебство маленьких сокровищ. Мне очень нравится идея фото-повествования, рассказывающего о детской фантазии. Я надеюсь, Кадлер на протяжении всей жизни будет ощущать чудо открытия маленьких, но таких значительных вещей.
Проект «Сокровища из детских карманов» помогает проследить развитие и рост ребенка.
Мелисса Кейсман:
Я убедилась в том, что искусство, форма и цвет играют главенствующие роли в познании мира Кадлера.
Кейсман надеется, что фото передают всю магию и тайны детского воображения.
Мелисса Кейсман:
Простая вещь может показаться кому-то настоящим сокровищем.
Убедитесь в этом сами!