Брачный контракт Наполеона уйдёт с молотка

Даже самые известные супружеские пары в истории не теряли голову от чувств, если дело касалось заключения брачного договора. Об этом свидетельствует контракт между Наполеоном Бонапартом и его женой Жозефиной.



Документ планируют продать на аукционе во Франции во второй половине сентября. Согласно ему, будущая императрица была настоящей реалисткой и подготовила пути отступления ещё до того, как поставила подпись на договоре.



Когда пара сочеталась узами брака, Наполеон был молодым генералом, а Жозефина - обедневшей вдовой дворянина, которого объявили врагом народа и казнили.



В брачном договоре невеста не указала всё своё имущество. Скорее всего, она пыталась обеспечить себе защиту в случае развода. Кроме того, Наполеон и Жозефина неправильно написали свой возраст.



Всё дело в том, что будущая императрица была на 6 лет старше своего избранника, и в обществе такой брак вызвал бы осуждение. В результате, жених добавил себе два года, а невеста скинула четыре, и возрасты пары сравнялись.



«Этот договор полон анекдотов. Возможно, он кажется простым, там есть все пункты, которые имеются в обычных контрактах. Но если рассмотреть его поближе, то можно увидеть много неточностей и интересных вещей».



Брачный договор был подписан 8 марта 1796 года и сохранился до наших дней в идеальном состоянии.



Как показала история, опасения Жозефины по поводу развода оказались небеспочвенными. Спустя 10 лет брака Наполеон, уже будучи монархом, развёлся со своей женой по причине её бесплодия.



Впрочем, это не помешало им остаться в дружеских отношениях и продолжать переписку.

Документ на четырёх страницах будет продан 21 сентября. Как ожидается, за него заплатят от 80 до 100 тысяч евро.