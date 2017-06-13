«В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить»: Вячеслав Малежик перенес инсульт

Новости России. Знаменитый эстрадный певец, композитор и автор песен Вячеслав Малежик перенес инсульт. Об этом сообщается на сайте артиста.

Сообщение, размещенное на сайте Вячеслава Малежика:

Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняли много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить. Прогноз врачей не лишен оптимизма. Будем жить. Молитесь за меня!

В феврале Вячеслав Ефимович отпраздновал 70-летие.

Он начал свой творческий путь в 1967 году. В 1973 пришел в знаменитые «Веселые ребята». Потом были не менее популярные «Голубые гитары». Наконец, сольная карьера. В течение 5 лет вел популярную телепрограмму «Шире круг». В багаже музыканта десятки хитов и более 30 записанных альбомов.



Вячеслав Малежик: Фраза Станиславского, «Чем вы будете нас удивлять?», остается верной и для эстрадных артистов. Написав хит «Мозаика», я задал сам себе планку. Иногда получается ее достичь, иногда не получается (эксклюзивное интервью Вячеслава Малежика нашему телеканалу доступно по ссылке).