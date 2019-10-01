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Эту задачу решает весь интернет. Тысячи людей не могут найти леопарда на фото

01 октября 2019 09:49
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В соцсетях набирает популярность публикация девушки из Великобритании, в которой она предлагает найти на фото леопарда.  

Снимок был опубликован в Twitter. На нем изображен песчаный пейзаж. Девушка предложила подписчикам найти на снимке леопарда.  

«Мне отправили фото и попросили найти на нем леопарда. Я была убеждена, что это шутка... Пока я не нашла леопарда. Вы можете его заметить?»  

Эту задачу решает весь интернет. Тысячи людей не могут найти леопарда на фото -1

Подписчики признались, что прежде чем они смогли найти животное, им пришлось изрядно поломать голову.  

У поста девушки более 4 тысяч ретвитов и более 12 тысяч лайков.  

Самое удивительное, что леопард на фото находится в самом заметном месте.  

ОТВЕТ:
Животное замаскировалось в центре фото. Леопард лежит чуть позади дерева.  

Эту задачу решает весь интернет. Тысячи людей не могут найти леопарда на фото -4

«Мастер камуфляжа», – отмечают те, кто все-таки смог решить эту головоломку.   

Жуткая деталь на фотографии со школьницей испугала пользователей соцсетей (читать далее).  

# Интернет # калейдоскоп

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