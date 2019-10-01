Эту задачу решает весь интернет. Тысячи людей не могут найти леопарда на фото

В соцсетях набирает популярность публикация девушки из Великобритании, в которой она предлагает найти на фото леопарда.

Снимок был опубликован в Twitter. На нем изображен песчаный пейзаж. Девушка предложила подписчикам найти на снимке леопарда.

«Мне отправили фото и попросили найти на нем леопарда. Я была убеждена, что это шутка... Пока я не нашла леопарда. Вы можете его заметить?»