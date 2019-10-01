Эту задачу решает весь интернет. Тысячи людей не могут найти леопарда на фото
В соцсетях набирает популярность публикация девушки из Великобритании, в которой она предлагает найти на фото леопарда.
Снимок был опубликован в Twitter. На нем изображен песчаный пейзаж. Девушка предложила подписчикам найти на снимке леопарда.
«Мне отправили фото и попросили найти на нем леопарда. Я была убеждена, что это шутка... Пока я не нашла леопарда. Вы можете его заметить?»
Подписчики признались, что прежде чем они смогли найти животное, им пришлось изрядно поломать голову.
У поста девушки более 4 тысяч ретвитов и более 12 тысяч лайков.
Самое удивительное, что леопард на фото находится в самом заметном месте.
ОТВЕТ:
Животное замаскировалось в центре фото. Леопард лежит чуть позади дерева.
«Мастер камуфляжа», – отмечают те, кто все-таки смог решить эту головоломку.
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