За окном дикая природа, а внутри согревает буржуйка. Экскурсию по узкоколейке проводят в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:
Ленты рельсов насквозь пробивают лес. Путешествие по узкоколейке напоминает захватывающий сон!
Анастасия Макеева, корреспондент:
Ленты рельсов насквозь пробивают лес. Путешествие по узкоколейке напоминает захватывающий сон!
Артем Слизкий, организатор экскурсий по белорусским узкоколейкам:
Если бы поехали в июле в этом болоте, могли бы увидеть огромное количество болотных ирисов.
За окном дикая природа, а внутри согревает буржуйка. Этот лесной полет, как путешествие во времени. Хоть тепловоз родом из 80-ых, спроектирован он был еще в 60-ые. Живая история под ногами.
Артем Слизкий:
Изначально эти вагоны шли с водяной системой отопления, она была слишком сложная и в зимний период очень часто она размораживалась и приходила в негодность, поэтому был такой элегантный выход. Просто и надежно.
25 узкоколеек в нашей стране связаны с «черным золотом». Но отправиться на торфяные карьеры можно только в Смолевичском, Лидском и Ивацевичском районах. В индустриальном трипе романтику находят не только белорусы. Селфи с убегающими пейзажами уже есть в Израиле, Канаде, Финляндии и Швейцарии.
Олаф Больбрынкер, турист:
В Северной Германии такое тоже есть. Много отзывов есть: «Беларусь очень красивая».
Анжелика Сергеева, турист:
Вот такое лощеное, холеное уже приелось. Когда-то раньше наши предки ездили в таких теплушках, тоже вот приятно.
Оксана Чунь, турист:
Это фантастично! Хотя я родилась в лесу, в землянке, допустим, но вот это красота! Уже сняла фотографий немерено! А зимой, наверное, как здесь красиво! Чтобы омолодиться душой, надо быть только здесь.
Под капотом двигатель от МАЗа! Александр Кот пошел по стопам отца и уже 15-ый год неспешно возит на дизеле рабочих торфобрикетного завода. На 17-ти километрах лесотропы он уже познакомился со всем животным миром.
Александр Кот, машинист тепловоза:
Даже встречались волки. У людей есть какой-то интерес в этом, посмотрят природу, где-то увидят какую-то живность.
К слову, Беларусь называют самой узкоколейной страной в Европе! Инженеры впервые приручили природу в 40-ые годы XIX века. Когда на берегу реки Сож построили пути для металлургического комбината. А наш соотечественник Болеслав Яловецкий и вовсе заслужил титул «Короля узкоколеек».
Артем Слизский:
У меня есть, на самом деле, одна узкоколейная мечта: на одном из предприятий Минской области есть заброшенная ветка, где сохранились еще неосушенные болота, где можно просто почувствовать себя вырванным из нашей реальности.
Петр Деревянко, турист:
В Польше, Литве – это довольно популярно, у нас это только на зачаточном уровне. Это поможет нам лучше понять нашу транспортную историю и, естественно, те, кто увлекается техникой, окунутся в эту атмосферу.
Мария Подоляк, турист:
Радует, что в Беларуси можно много чего посмотреть интересного, мы обычно ездим куда-то за границу, а здесь столько всего!
Оксана Чунь:
Вот она природная девственность: польские, боровики! У подруги еще целый мешок маслят.
В планах – создать фотовыставку техники и умчаться за новыми слайдами в Браславский и Докшицкий районы.