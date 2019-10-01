За окном дикая природа, а внутри согревает буржуйка. Экскурсию по узкоколейке проводят в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ленты рельсов насквозь пробивают лес. Путешествие по узкоколейке напоминает захватывающий сон!

Артем Слизкий, организатор экскурсий по белорусским узкоколейкам:

Если бы поехали в июле в этом болоте, могли бы увидеть огромное количество болотных ирисов.

За окном дикая природа, а внутри согревает буржуйка. Этот лесной полет, как путешествие во времени. Хоть тепловоз родом из 80-ых, спроектирован он был еще в 60-ые. Живая история под ногами. Артем Слизкий:

Изначально эти вагоны шли с водяной системой отопления, она была слишком сложная и в зимний период очень часто она размораживалась и приходила в негодность, поэтому был такой элегантный выход. Просто и надежно.

25 узкоколеек в нашей стране связаны с «черным золотом». Но отправиться на торфяные карьеры можно только в Смолевичском, Лидском и Ивацевичском районах. В индустриальном трипе романтику находят не только белорусы. Селфи с убегающими пейзажами уже есть в Израиле, Канаде, Финляндии и Швейцарии.

Олаф Больбрынкер, турист:

В Северной Германии такое тоже есть. Много отзывов есть: «Беларусь очень красивая».

Анжелика Сергеева, турист:

Вот такое лощеное, холеное уже приелось. Когда-то раньше наши предки ездили в таких теплушках, тоже вот приятно.

Оксана Чунь, турист:

Это фантастично! Хотя я родилась в лесу, в землянке, допустим, но вот это красота! Уже сняла фотографий немерено! А зимой, наверное, как здесь красиво! Чтобы омолодиться душой, надо быть только здесь.

Под капотом двигатель от МАЗа! Александр Кот пошел по стопам отца и уже 15-ый год неспешно возит на дизеле рабочих торфобрикетного завода. На 17-ти километрах лесотропы он уже познакомился со всем животным миром. Александр Кот, машинист тепловоза:

Даже встречались волки. У людей есть какой-то интерес в этом, посмотрят природу, где-то увидят какую-то живность.

К слову, Беларусь называют самой узкоколейной страной в Европе! Инженеры впервые приручили природу в 40-ые годы XIX века. Когда на берегу реки Сож построили пути для металлургического комбината. А наш соотечественник Болеслав Яловецкий и вовсе заслужил титул «Короля узкоколеек».

Артем Слизский:

У меня есть, на самом деле, одна узкоколейная мечта: на одном из предприятий Минской области есть заброшенная ветка, где сохранились еще неосушенные болота, где можно просто почувствовать себя вырванным из нашей реальности.

Петр Деревянко, турист:

В Польше, Литве – это довольно популярно, у нас это только на зачаточном уровне. Это поможет нам лучше понять нашу транспортную историю и, естественно, те, кто увлекается техникой, окунутся в эту атмосферу.

Мария Подоляк, турист:

Радует, что в Беларуси можно много чего посмотреть интересного, мы обычно ездим куда-то за границу, а здесь столько всего!

Оксана Чунь:

Вот она природная девственность: польские, боровики! У подруги еще целый мешок маслят.