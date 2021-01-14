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Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла

14 января 2021 08:54
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Заехал на заправку за кофе и попал в галерею искусств. Сфотографироваться с этими металлическими арт-объектами спешат водители, молодожены и даже голливудские звезды не остаются в стороне.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -1

Когда король бензоколонки – горный гном. Брутальный снаружи, милый внутри. Его отец – книжный иллюстратор и вот уже 15 лет мастер по металлу. Владимиру Канонику из Фаниполя вместе с командой профи удается превратить килограммы ненужных автозапчастей и железа в волшебные скульптуры. Причем, идею диктуют координаты на карте.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -4

Владимир Каноник, художник по металлу:
Исходя из того, что здесь горная зона, Солигорск, землекопы, шахтеры и прочее, такой вот гном-землекоп взял 250-литровую бочку и пришел на заправку.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -7

Анастасия Макеева:
Сколько, на самом деле, уходит времени?

Владимир Каноник:
Два месяца. Никто не верит. Один человек делал кайло, второй свечку, третий обвязывал бочку. Она хороша тем, что здесь нет точности, в этом ее прелесть.

Колоритный гном в стиле стимпанк вошел в топ необычных фото мира. Мастеру постоянно пишут довольные туристы. Оно и понятно, на трассах уже прописались 30 невероятных композиций. 

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -10

От Нарочи до Бреста можно поймать сома, прокатиться с ветерком на ретро-авто и обняться с красавчиком Пегасом. В Слуцке возле него уже регистрируют свадьбы. Он окрыляет и приносит удачу молодым семьям. Кстати, такая лошадка есть на гербе Слуцка, так что прилетела в здешние края не просто так.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -13

Владимир Каноник:
Я думаю, что две тонны. Он очень хорошо стоит на ногах.

Анастасия Макеева:
Откуда у вас столько автозапчастей?

Владимир Каноник:
Я посещаю СТО, где занимаются ремонтом автомобилей. Некоторые СТО мне специально готовят эти запчасти, потому что они знают, что для меня нужно.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -16

Анастасия Макеева:
Это правда, что кто-то из звезд фотографировался с вашими скульптурами?

Владимир Каноник:
Да, правда. Лундгрен, Сигал.

А мы в поисках железных героев наматываем километры в сторону столицы. На заправке по улице Свислочской, где протекает главная река Минска, нашла приют дочь Водяного, Русалка с символичным именем – Свислочь. Она охраняет животворящий дедов камень, которому поклонялись наши предки. Таинственные легенды вдохновили художника сделать фонтан.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -19

Сделали селфи и отправляемся за эмоциями на Купревича.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -22

Владимир Каноник:
Это физико-технический институт Академии наук. У нее в лапах свиток, на котором написано «Академтехноград». Филин кладезь знаний, поэтому у него пенсне на глазах. Тут очень много металла, никто не ожидал. И он очень тяжелый, когда монтировали, специально просверливали камень.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -25

Филин произвел фурор. Даже в Голландии попросили создать железного брата. Владимир Каноник старается, чтобы все фигуры были живыми, динамичными и знакомили с нашей историей и легендами.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -28

На Логойском тракте можно поводить хороводы в купальскую ночь. 

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -31

Анастасия Макеева:
Только ли на заправках? Где еще можно увидеть?

Владимир Каноник:
Не только. В Жодино возле административного здания БелАЗ. Я сделал Волата, Атланта, который держит огромный светящийся камень. Вложил в грудь некоторые запчасти. Он олицетворяет нашу мощь: машину БелАЗ, которая поднимает огромный валун.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -34

За своими детьми художник следит. Старается по возможности объезжать и проверять их самочувствие.

Владимир Каноник:
Я не ставлю задачу прославиться, я ставлю задачу сделать то, что было бы заметно, интересно и поднимало настроение.

Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла -37

С таким артом путешествия по Беларуси только в радость. 

# Туризм # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Владимир Каноник # Фотофакт # Искусство

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