Горный гном и Пегас. Художник из Фаниполя создаёт необычные скульптуры из автозапчастей и металла

Анастасия Макеева, корреспондент:

Заехал на заправку за кофе и попал в галерею искусств. Сфотографироваться с этими металлическими арт-объектами спешат водители, молодожены и даже голливудские звезды не остаются в стороне.

Когда король бензоколонки – горный гном. Брутальный снаружи, милый внутри. Его отец – книжный иллюстратор и вот уже 15 лет мастер по металлу. Владимиру Канонику из Фаниполя вместе с командой профи удается превратить килограммы ненужных автозапчастей и железа в волшебные скульптуры. Причем, идею диктуют координаты на карте.

Владимир Каноник, художник по металлу:

Исходя из того, что здесь горная зона, Солигорск, землекопы, шахтеры и прочее, такой вот гном-землекоп взял 250-литровую бочку и пришел на заправку.

Анастасия Макеева:

Сколько, на самом деле, уходит времени? Владимир Каноник:

Два месяца. Никто не верит. Один человек делал кайло, второй – свечку, третий обвязывал бочку. Она хороша тем, что здесь нет точности, в этом ее прелесть. Колоритный гном в стиле стимпанк вошел в топ необычных фото мира. Мастеру постоянно пишут довольные туристы. Оно и понятно, на трассах уже прописались 30 невероятных композиций.

От Нарочи до Бреста можно поймать сома, прокатиться с ветерком на ретро-авто и обняться с красавчиком Пегасом. В Слуцке возле него уже регистрируют свадьбы. Он окрыляет и приносит удачу молодым семьям. Кстати, такая лошадка есть на гербе Слуцка, так что прилетела в здешние края не просто так.

Владимир Каноник:

Я думаю, что две тонны. Он очень хорошо стоит на ногах. Анастасия Макеева:

Откуда у вас столько автозапчастей? Владимир Каноник:

Я посещаю СТО, где занимаются ремонтом автомобилей. Некоторые СТО мне специально готовят эти запчасти, потому что они знают, что для меня нужно.

Анастасия Макеева:

Это правда, что кто-то из звезд фотографировался с вашими скульптурами? Владимир Каноник:

Да, правда. Лундгрен, Сигал. А мы в поисках железных героев наматываем километры в сторону столицы. На заправке по улице Свислочской, где протекает главная река Минска, нашла приют дочь Водяного, Русалка с символичным именем – Свислочь. Она охраняет животворящий дедов камень, которому поклонялись наши предки. Таинственные легенды вдохновили художника сделать фонтан.

Сделали селфи и отправляемся за эмоциями на Купревича.

Владимир Каноник:

Это физико-технический институт Академии наук. У нее в лапах свиток, на котором написано «Академтехноград». Филин – кладезь знаний, поэтому у него пенсне на глазах. Тут очень много металла, никто не ожидал. И он очень тяжелый, когда монтировали, специально просверливали камень.

Филин произвел фурор. Даже в Голландии попросили создать железного брата. Владимир Каноник старается, чтобы все фигуры были живыми, динамичными и знакомили с нашей историей и легендами.

На Логойском тракте можно поводить хороводы в купальскую ночь.

Анастасия Макеева:

Только ли на заправках? Где еще можно увидеть? Владимир Каноник:

Не только. В Жодино возле административного здания БелАЗ. Я сделал Волата, Атланта, который держит огромный светящийся камень. Вложил в грудь некоторые запчасти. Он олицетворяет нашу мощь: машину БелАЗ, которая поднимает огромный валун.

За своими детьми художник следит. Старается по возможности объезжать и проверять их самочувствие. Владимир Каноник:

Я не ставлю задачу – прославиться, я ставлю задачу сделать то, что было бы заметно, интересно и поднимало настроение.