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С 28 ноября – Рождественский пост: что включить в рацион, а чего нельзя делать

27 ноября 2018 08:00
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28 ноября начнется Рождественский пост, который подразумевает очищение души и тела перед Рождеством. Он продлится 40 дней и завершится в Сочельник – 6 января.

Во время поста стоит отказаться от вредных привычек, не принято веселиться и с размахом отмечать праздники. Также не стоит сквернословить, ссориться и допускать зависти и злобы. Во время поста нужно ограничить себя от греховных мыслей.

В питании во время поста стоит отказаться от мясных и молочных продуктов, масел животного происхождения, орехов, исключена жирная еда и алкоголь. Пост – это не диета, а время для духовного очищения.  

Рацион можно разнообразить блюдами из рыбы – их разрешено есть во все дни кроме среды и пятницы.  

Разрешено также есть постный хлеб, овощи, крупы, фрукты и зелень.    

Рождественский пост. Ни куриной ножки, ни секса, ни дурных мыслей – полное очищение (читать далее).    

# Праздничные даты # калейдоскоп

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