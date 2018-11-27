С 28 ноября – Рождественский пост: что включить в рацион, а чего нельзя делать

28 ноября начнется Рождественский пост, который подразумевает очищение души и тела перед Рождеством. Он продлится 40 дней и завершится в Сочельник – 6 января.

Во время поста стоит отказаться от вредных привычек, не принято веселиться и с размахом отмечать праздники. Также не стоит сквернословить, ссориться и допускать зависти и злобы. Во время поста нужно ограничить себя от греховных мыслей.

В питании во время поста стоит отказаться от мясных и молочных продуктов, масел животного происхождения, орехов, исключена жирная еда и алкоголь. Пост – это не диета, а время для духовного очищения.

Рацион можно разнообразить блюдами из рыбы – их разрешено есть во все дни кроме среды и пятницы.

Разрешено также есть постный хлеб, овощи, крупы, фрукты и зелень.