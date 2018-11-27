Свадьба после долгой дружбы: истории 12 звёздных пар

Новости США. Несколько дней назад мы вспомнили 11 звёздных пар, чья любовь началась с дружбы. Есть одна крепкая семья, которая не любит афишировать свою жизнь, поэтому про них мало известно. 12 пара – Кристиан Бэйл и Сандра Блажич.

Всё началось с Сандры. Девушка была фанаткой знаменитого актёра. В 1999 году она не упустила возможность познакомиться с Кристианом на вечеринке их общей знакомой Вайноны Райдер. Сложно сказать, сразу ли у них начались отношения или немного погодя, но уже в январе 2000 года пара поженилась.