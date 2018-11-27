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Свадьба после долгой дружбы: истории 12 звёздных пар

27 ноября 2018 08:35
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Новости США. Несколько дней назад мы вспомнили 11 звёздных пар, чья любовь началась с дружбы. Есть одна крепкая семья, которая не любит афишировать свою жизнь, поэтому про них мало известно. 12 пара – Кристиан Бэйл и Сандра Блажич.  

Свадьба после долгой дружбы: истории 12 звёздных пар-1

Фото: EPA / MIKE NELSON  

Всё началось с Сандры. Девушка была фанаткой знаменитого актёра. В 1999 году она не упустила возможность познакомиться с Кристианом на вечеринке их общей знакомой Вайноны Райдер. Сложно сказать, сразу ли у них начались отношения или немного погодя, но уже в январе 2000 года пара поженилась.  

Свадьба после долгой дружбы: истории 12 звёздных пар-4

Фото: Frazer Harrison / Getty Images  

В 2005 году у супружеской четы родилась дочь Эммалайн, а в августе 2014 у пары родился сын Джозеф.  

С историями дружбы и создания семей ещё одиннадцати пар вы можете ознакомиться здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Сандра Блажич

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