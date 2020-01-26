Это оказалось непросто. Девушка вымыла голову впервые за 8 лет
Маленький протест против родителей превратился в образ жизни. Школьница не мыла голову восемь лет, но теперь появилась причина сделать это.
Как сообщает Allure, 16-летняя жительница Северной Каролины Пэйдж Гозон стала известна благодаря своим роликам, которые она разместила в TikTok. В декабре 2019 года подросток опубликовал первое видео и рассказал, что не моет голову с 14 января 2012 года.
Всё началось с детского желания противостоять родителям. Мама и папа настаивали, чтобы Пэйдж мыла голову каждый вечер. 8-летняя девочка считала это скучным и утомительным, поэтому начала сопротивляться. Через некоторое время отказ от мытья головы превратился в привычку.
Фото: instagram.com/paigy8wkpg
Сначала это было что-то вроде игры: как долго можно продержаться, не моя голову? Но спустя год с момента возникновения этой затеи школьница объявила, что теперь это её стиль жизни.
Когда пользователи увидели первый ролик Гозон, они начали задавать вопросы о том, не имеют ли её волосы дурного запаха, не завелись ли там вши и так далее. Подростку пришлось пояснить, что она ополаскивает волосы, пользуется детской присыпкой и сухим шампунем.
По словам девушки, её знакомые не догадывались, что она не моет голову очень долгое время. Пэйдж также отметила, что её волосы росли быстрее, чем у её родственников и друзей, а также не было проблемы секущихся кончиков.
Фото: instagram.com/paigy8wkpg
Впрочем, кое-какие опасения комментаторов в некоторой степени подтвердились. Постельное бельё школьницы быстро начинало источать неприятный запах, поэтому Гозон приходилось менять простынь, наволочку и пододеяльник каждые несколько недель.
14 января 2020 года школьница решилась вымыть голову. Скоро она будет учиться в школе-интернате, поэтому решила начать всё с чистого листа. По словам Пэйдж, такое решение далось ей нелегко: все восемь лет протеста словно потеряли смысл. Но Гозон считает, что это шаг в правильном направлении.
Сейчас девушка думает, что вряд ли отважится снова так долго не мыть голову, хотя признаёт, что это был весьма захватывающий опыт.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушке, которая больше двух лет не моет голову шампунем.
Вместо него используются вода и кокосовое масло – здесь подробнее.