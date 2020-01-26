Прямой эфир

Это оказалось непросто. Девушка вымыла голову впервые за 8 лет

26 января 2020 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Маленький протест против родителей превратился в образ жизни. Школьница не мыла голову восемь лет, но теперь появилась причина сделать это. 

Как сообщает Allure, 16-летняя жительница Северной Каролины Пэйдж Гозон стала известна благодаря своим роликам, которые она разместила в TikTok. В декабре 2019 года подросток опубликовал первое видео и рассказал, что не моет голову с 14 января 2012 года. 

Всё началось с детского желания противостоять родителям. Мама и папа настаивали, чтобы Пэйдж мыла голову каждый вечер. 8-летняя девочка считала это скучным и утомительным, поэтому начала сопротивляться. Через некоторое время отказ от мытья головы превратился в привычку. 

Это оказалось непросто. Девушка вымыла голову впервые за 8 лет -1

Фото: instagram.com/paigy8wkpg 

Сначала это было что-то вроде игры: как долго можно продержаться, не моя голову? Но спустя год с момента возникновения этой затеи школьница объявила, что теперь это её стиль жизни. 

Когда пользователи увидели первый ролик Гозон, они начали задавать вопросы о том, не имеют ли её волосы дурного запаха, не завелись ли там вши и так далее. Подростку пришлось пояснить, что она ополаскивает волосы, пользуется детской присыпкой и сухим шампунем. 

По словам девушки, её знакомые не догадывались, что она не моет голову очень долгое время. Пэйдж также отметила, что её волосы росли быстрее, чем у её родственников и друзей, а также не было проблемы секущихся кончиков. 

Это оказалось непросто. Девушка вымыла голову впервые за 8 лет -4

Фото: instagram.com/paigy8wkpg 

Впрочем, кое-какие опасения комментаторов в некоторой степени подтвердились. Постельное бельё школьницы быстро начинало источать неприятный запах, поэтому Гозон приходилось менять простынь, наволочку и пододеяльник каждые несколько недель. 

14 января 2020 года школьница решилась вымыть голову. Скоро она будет учиться в школе-интернате, поэтому решила начать всё с чистого листа. По словам Пэйдж, такое решение далось ей нелегко: все восемь лет протеста словно потеряли смысл. Но Гозон считает, что это шаг в правильном направлении. 

Сейчас девушка думает, что вряд ли отважится снова так долго не мыть голову, хотя признаёт, что это был весьма захватывающий опыт. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушке, которая больше двух лет не моет голову шампунем.

Вместо него используются вода и кокосовое масло – здесь подробнее

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шесть затмений будет в 2020 году. Это рекорд
25 января 2020 17:28

Шесть затмений будет в 2020 году. Это рекорд

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске
25 января 2020 16:53

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
25 января 2020 13:28

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото