Это оказалось непросто. Девушка вымыла голову впервые за 8 лет

Маленький протест против родителей превратился в образ жизни. Школьница не мыла голову восемь лет, но теперь появилась причина сделать это. Как сообщает Allure, 16-летняя жительница Северной Каролины Пэйдж Гозон стала известна благодаря своим роликам, которые она разместила в TikTok. В декабре 2019 года подросток опубликовал первое видео и рассказал, что не моет голову с 14 января 2012 года. Всё началось с детского желания противостоять родителям. Мама и папа настаивали, чтобы Пэйдж мыла голову каждый вечер. 8-летняя девочка считала это скучным и утомительным, поэтому начала сопротивляться. Через некоторое время отказ от мытья головы превратился в привычку.

Фото: instagram.com/paigy8wkpg

Сначала это было что-то вроде игры: как долго можно продержаться, не моя голову? Но спустя год с момента возникновения этой затеи школьница объявила, что теперь это её стиль жизни. Когда пользователи увидели первый ролик Гозон, они начали задавать вопросы о том, не имеют ли её волосы дурного запаха, не завелись ли там вши и так далее. Подростку пришлось пояснить, что она ополаскивает волосы, пользуется детской присыпкой и сухим шампунем. По словам девушки, её знакомые не догадывались, что она не моет голову очень долгое время. Пэйдж также отметила, что её волосы росли быстрее, чем у её родственников и друзей, а также не было проблемы секущихся кончиков.

Фото: instagram.com/paigy8wkpg