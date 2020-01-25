Прямой эфир

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

25 января 2020 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других капуста, а третьи и вовсе в лес за грибами ходят. Чем грозит цветение вопреки зиме, рассказали в программе «Плюс-минус».

Игорь Геранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Дело в том, что в нашем климате умеренно континентальном растения приспособлены к определённым периодам года. Лето, весна – это развитие растений. А потом наступает период вынужденного покоя. В какой степени, это зависит от продолжительности тёплых дней.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:
Уже осенью в почках заложены цветочки, сформированы. И им нужен только сигнал – тёплая погода. Они раз – выстреливают, раскрываются. И одно из таких растений очень интересное для нас – это морозник кавказский. Чем это растение интересно, это растение субтропиков, которое зимует в наших условиях без укрытия. Зимует он с бутонами.

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске-1

Что же с ним произошло в этом году – бутоны поднялись в рост, и цветы, благодаря тому, что зима у нас в этом году такая оригинальная, стали распускаться.

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске-3

Вот этого, конечно, я работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые. Обратите внимание, что не все примулы зацвели, а только одно растение.

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске-5

Кроме этих весенних, самых ранних, все остальные спокойно переносят эту зиму, спят себе, дремлют, никто не бросается в рост, из чего можно сделать заключение, что всё с ними будет хорошо.

# Погода в Беларуси # Наталья Лунина

Другие новости рубрики

Все новости
Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
25 января 2020 13:28

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото

«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии
25 января 2020 12:11

«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях
25 января 2020 10:33

Главное – не терять чувство юмора. Сложности невысоких людей в 15 фотографиях