«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других капуста, а третьи и вовсе в лес за грибами ходят. Чем грозит цветение вопреки зиме, рассказали в программе «Плюс-минус».

Игорь Геранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Дело в том, что в нашем климате умеренно континентальном растения приспособлены к определённым периодам года. Лето, весна – это развитие растений. А потом наступает период вынужденного покоя. В какой степени, это зависит от продолжительности тёплых дней.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:

Уже осенью в почках заложены цветочки, сформированы. И им нужен только сигнал – тёплая погода. Они раз – выстреливают, раскрываются. И одно из таких растений очень интересное для нас – это морозник кавказский. Чем это растение интересно, это растение субтропиков, которое зимует в наших условиях без укрытия. Зимует он с бутонами.