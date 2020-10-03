«Это лицо тебе не идёт». Девушка сделала несколько пластических операций после насмешек одноклассников
Много девушек в последнее время пользуются услугами пластических хирургов, чтобы изменить свою внешность, исправить несовершенства. Они готовы заплатить любые деньги, чтобы получить желаемый результат.
25-летняя Микиши в последнее время привлекает много внимания в социальных сетях из-за ее радикальной пластической хирургии. С тех пор, как в марте этого года Микиши призналась в Twitter, что ее внешность является результатом нескольких пластических операций, она стала местной знаменитостью.
Как сообщает Oddity Central, первая ее косметическая процедура была сделана сразу после окончания школы, и с тех пор она еще несколько раз обращалась к специалистам в области пластической хирургии. Но она считает, что деньги потрачены не зря, поскольку пластическая операция изменила ее жизнь, вернув ей чувство собственного достоинства, и помогла вести счастливую жизнь.
Микиши рассказала, что она решила сделать пластическую операцию ещё в старших классах. Однажды она призналась однокласснику, что мечтает стать моделью, но даже подруга, которой она доверяла, смеялась над ней, спрашивая, смотрела ли она в последнее время в зеркало.
До этого неприятного эпизода в школе девушка никогда не беспокоилась насчёт своей внешности. Но с этого момента она стала одержима своим лицом, она считала себя уродливой и отказывалась делиться мечтами и стремлениями с кем-либо. Японка вспоминает, как оглядывалась и думала, что все остальные девушки симпатичнее, чем она.
«Я так ненавидела свое лицо, что не хотела, чтобы люди видели меня, поэтому мне не нравилось выходить на улицу или садиться в поезд. Вот почему родители даже забирали меня из школы на машине», – сказала Микиши.
Увидев, насколько серьезными были проблемы дочери, мать Микиши согласилась оплатить любую процедуру, которую она захочет сделать, но при условии, что сначала она проконсультируется с врачом. В первый день после окончания школы девушка изменила форму глаз.
Однако первый опыт пластической хирургии только усугубил ситуацию. Она начала думать о том, что подумают другие люди, увидев ее. Что, если она все еще недостаточно красива? Таким образом, она не выходила из дома три месяца и погрузилась в глубокую депрессию. Ее семья помогла ей пройти через это, и она начала общаться с людьми после того, как устроилась на работу.
Микиши все еще не была уверена в своей внешности, поэтому она снова обратилась к пластической хирургии, сделала пластику носа и подбородка, а также подкорректировала глаза. На данный момент она перенесла четыре операции стоимостью около 4 миллионов иен (40 тысяч долларов). Микиши признает, что это большие деньги, но она говорит, что оно того стоило, потому что это полностью изменило ее жизнь.
Например, сегодня она чувствует себя комфортно, примеряя одежду, которую раньше не решилась бы надеть. У нее были бренды, которые ей очень нравились, но она смотрела в зеркало и говорила: «Это лицо тебе не идет».
Микиши взяла ссуду, чтобы позволить себе все пластические операции, которые ей сделали, она уверенно говорит, что предпочитает быть в долгах, чем страдать от низкой самооценки. Теперь она хочет помочь другим людям стать лучше, не проходя через те же испытания, с которыми пришлось столкнуться ей. С этой целью она основала компанию, которая предоставляет консультации по пластической хирургии, финансовой поддержке и поддержке переводчика для процедур за пределами Японии.
С тех пор как она поделилась своими изменениями в Twitter, она получала много прямых сообщений от людей, просящих помощи либо для себя, либо для своих близких, которые переживают аналогичные проблемы.
Однако пластические операции делают и при определенных показаниях. Например, когда из-за болезни у ребёнка деформируется подбородок – подробнее здесь.