«Это лицо тебе не идёт». Девушка сделала несколько пластических операций после насмешек одноклассников

Много девушек в последнее время пользуются услугами пластических хирургов, чтобы изменить свою внешность, исправить несовершенства. Они готовы заплатить любые деньги, чтобы получить желаемый результат. 25-летняя Микиши в последнее время привлекает много внимания в социальных сетях из-за ее радикальной пластической хирургии. С тех пор, как в марте этого года Микиши призналась в Twitter, что ее внешность является результатом нескольких пластических операций, она стала местной знаменитостью.

Фото: twitter.com/Qpr_7

Как сообщает Oddity Central, первая ее косметическая процедура была сделана сразу после окончания школы, и с тех пор она еще несколько раз обращалась к специалистам в области пластической хирургии. Но она считает, что деньги потрачены не зря, поскольку пластическая операция изменила ее жизнь, вернув ей чувство собственного достоинства, и помогла вести счастливую жизнь. Микиши рассказала, что она решила сделать пластическую операцию ещё в старших классах. Однажды она призналась однокласснику, что мечтает стать моделью, но даже подруга, которой она доверяла, смеялась над ней, спрашивая, смотрела ли она в последнее время в зеркало.

Фото: twitter.com/Qpr_7

До этого неприятного эпизода в школе девушка никогда не беспокоилась насчёт своей внешности. Но с этого момента она стала одержима своим лицом, она считала себя уродливой и отказывалась делиться мечтами и стремлениями с кем-либо. Японка вспоминает, как оглядывалась и думала, что все остальные девушки симпатичнее, чем она. «Я так ненавидела свое лицо, что не хотела, чтобы люди видели меня, поэтому мне не нравилось выходить на улицу или садиться в поезд. Вот почему родители даже забирали меня из школы на машине», – сказала Микиши. Увидев, насколько серьезными были проблемы дочери, мать Микиши согласилась оплатить любую процедуру, которую она захочет сделать, но при условии, что сначала она проконсультируется с врачом. В первый день после окончания школы девушка изменила форму глаз.

Фото: twitter.com/Qpr_7

Однако первый опыт пластической хирургии только усугубил ситуацию. Она начала думать о том, что подумают другие люди, увидев ее. Что, если она все еще недостаточно красива? Таким образом, она не выходила из дома три месяца и погрузилась в глубокую депрессию. Ее семья помогла ей пройти через это, и она начала общаться с людьми после того, как устроилась на работу.

Фото: twitter.com/Qpr_7

Микиши все еще не была уверена в своей внешности, поэтому она снова обратилась к пластической хирургии, сделала пластику носа и подбородка, а также подкорректировала глаза. На данный момент она перенесла четыре операции стоимостью около 4 миллионов иен (40 тысяч долларов). Микиши признает, что это большие деньги, но она говорит, что оно того стоило, потому что это полностью изменило ее жизнь.

Фото: twitter.com/Qpr_7

Например, сегодня она чувствует себя комфортно, примеряя одежду, которую раньше не решилась бы надеть. У нее были бренды, которые ей очень нравились, но она смотрела в зеркало и говорила: «Это лицо тебе не идет». Микиши взяла ссуду, чтобы позволить себе все пластические операции, которые ей сделали, она уверенно говорит, что предпочитает быть в долгах, чем страдать от низкой самооценки. Теперь она хочет помочь другим людям стать лучше, не проходя через те же испытания, с которыми пришлось столкнуться ей. С этой целью она основала компанию, которая предоставляет консультации по пластической хирургии, финансовой поддержке и поддержке переводчика для процедур за пределами Японии.

Фото: twitter.com/Qpr_7