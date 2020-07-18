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Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»

18 июля 2020 14:14
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Мы часто слышим, что «Евровидение» – один из самых популярных песенных конкурсов в мире. Действительно, масштаб этого мероприятия просто огромен. А вот его «младший» коллега собирает куда меньше зрителей.

Зато можно сказать, что для белорусов детское «Евровидение» куда более запоминающееся событие, ведь конкурсанты от Беларуси дважды побеждали. Да и в целом юные белорусы часто попадают в пятёрку лучших.

Одним из самых ярких участников стал Юрий Демидович. Мальчик, который придумал необычные латинские слова и пел про волшебного кролика, произвёл огромное впечатление не только на соотечественников, но и на других зрителей. Мы решили узнать, как певец выглядит теперь.

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»-1

Фото: vk.com/yurkademidovich 

Сейчас 23-летний Демидович живёт в Москве, где поступил в МГК им. Чайковского. Вероятно, к настоящему моменту Юрий уже закончил обучение и стал выпускником или поступил в аспирантуру. В российской столице исполнитель нередко участвует в музыкальных конкурсах и выступает с концертами.

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»-4

Фото: vk.com/yurkademidovich 

Как рассказывал артист, люди всё ещё шутят про его песню «Волшебный кролик», но у парня это вызывает лишь улыбку. Ведь эта композиция стала ярким моментом в его детстве, а котором приятно вспоминать.

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»-7

Фото: vk.com/yurkademidovich 

Кстати, ранее мы узнали, как изменился «Успешный ребёнок». Вы точно знаете этого мальчика, ведь его фото повсюду в соцсетях (здесь подробнее). 

# калейдоскоп # Юрий Демидович # Фотофакт

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