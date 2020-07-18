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Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум

18 июля 2020 12:44
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Однажды девушка, которая не верит в чудеса, пытается спасти кота. Но попытка проваливается, животное спокойно самостоятельно возвращается в квартиру, а его спасительница падает на ангела.

Вам это ничего не напоминает? Конечно, это российский фильм «Мой парень – ангел» с Анной Старшенбаум в главной роли. Кинокартина получила от критиков не слишком высокие оценки, но зрителям понравилась история о простой девушке и её необычном друге.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -1

Фото: кадр из фильма «Мой парень – ангел» 

С момента выхода фильма на экраны прошло уже больше 8 лет, поэтому мы решили узнать, чем сейчас занимается главная героиня этой кинокартины.

Анна родилась 26 апреля 1987 года в Москве. Девушка поступала в ГИТИС, но бросила вуз и пошла работать. Первым успехом Старшенбаум стала мелодрама «Детям до 16», благодаря которой актриса получила четыре награды.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -4

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Среди зрителей Анна стала известна после выхода кинокартины «Мой парень – ангел». Далее последовали съёмки в сериале «Кости», где Старшенбаум сыграла художника и компьютерного графика Полину Никольскую.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -7

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Позже актриса снялась в сериалах «Психологини» и «Дипломат», которые пусть и не стали очень популярными, но увеличили число фанатов актёрского мастерства Анны. Сейчас артистка снимается в фильме «Ты меня слышишь?»

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -10

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Что касается личной жизни, в 2009 году Старшенбаум вышла замуж за российского актёра Алексея Бардукова. В ноябре 2011 года у пары родился сын, которого назвали Иваном. В 2017 году пара рассталась.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -13

Фото: instagram.com/a_bardukov 

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -15

Фото: instagram.com/a_bardukov 

Стоит также отметить, что актриса придерживается аюрведической системы питания. У неё есть много правил, но если попытаться описать кратко: ешьте, когда голодны; готовьте сами; используйте пряности; не спешите.

Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум -18

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna 

Кстати, недавно мы рассказывали про Анастасию Сиваеву. Как сейчас поживает актриса, которая сыграла Дашу Васнецову в «Папиных дочках», читайте здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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