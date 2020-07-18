Главная героиня фильма «Мой парень – ангел». Как сейчас выглядит и чем занимается Анна Старшенбаум

Однажды девушка, которая не верит в чудеса, пытается спасти кота. Но попытка проваливается, животное спокойно самостоятельно возвращается в квартиру, а его спасительница падает на ангела. Вам это ничего не напоминает? Конечно, это российский фильм «Мой парень – ангел» с Анной Старшенбаум в главной роли. Кинокартина получила от критиков не слишком высокие оценки, но зрителям понравилась история о простой девушке и её необычном друге.

Фото: кадр из фильма «Мой парень – ангел»

С момента выхода фильма на экраны прошло уже больше 8 лет, поэтому мы решили узнать, чем сейчас занимается главная героиня этой кинокартины. Анна родилась 26 апреля 1987 года в Москве. Девушка поступала в ГИТИС, но бросила вуз и пошла работать. Первым успехом Старшенбаум стала мелодрама «Детям до 16», благодаря которой актриса получила четыре награды.

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna

Среди зрителей Анна стала известна после выхода кинокартины «Мой парень – ангел». Далее последовали съёмки в сериале «Кости», где Старшенбаум сыграла художника и компьютерного графика Полину Никольскую.

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna

Позже актриса снялась в сериалах «Психологини» и «Дипломат», которые пусть и не стали очень популярными, но увеличили число фанатов актёрского мастерства Анны. Сейчас артистка снимается в фильме «Ты меня слышишь?»

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna

Что касается личной жизни, в 2009 году Старшенбаум вышла замуж за российского актёра Алексея Бардукова. В ноябре 2011 года у пары родился сын, которого назвали Иваном. В 2017 году пара рассталась.

Фото: instagram.com/a_bardukov

Фото: instagram.com/a_bardukov

Стоит также отметить, что актриса придерживается аюрведической системы питания. У неё есть много правил, но если попытаться описать кратко: ешьте, когда голодны; готовьте сами; используйте пряности; не спешите.

Фото: instagram.com/starshenbaum_anna