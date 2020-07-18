Семья купила новый дом и стала изгоем среди соседей. Всё дело в неумении слушать

Мужчина разрешал соседским детям использовать его землю для игр, но всё испортили новые соседи. Они устроили на чужой территории пикник и намусорили.

Как рассказал пользователь Reddit под ником Hichmarster, сейчас он живёт в европейской стране, где говорят не на английском языке. Дом автора публикации примерно того же размера, что и у его соседей, однако есть огромная разница в территории.

«Я владею примерно 90% земли, она простирается до леса, расположенного вдалеке от наших домов. В то же время у моих соседей, по сути, только крошечный участок земли прямо за их домами», – объяснил Hichmarster.

Сначала автор истории поставил забор только вокруг небольшой части своей территории возле дома. За пределами забора супруга и дочери мужчины устроили небольшой огород, а также посадили цветы. Чуть позже автор публикации построил и отгородил бассейн.

Остальную часть земли Hichmarster разрешал использовать соседским мальчишкам для игры в футбол. Мужчина установил для ребят два правила: не мусорить и не жаловаться, если он попросит их уйти. Дети согласились.

Всё было хорошо, пока у автора истории не появились новые соседи. Эти люди решили, что территория, на которой ребята играют в футбол, общая. Дети новых соседей начали бегать по огороду и клумбам Hichmarster, Мужчина несколько раз объяснил родителям этих детей и им самим, что это его территория, поэтому некрасиво топтать чужие цветы и овощи.

Далее новые соседи устроили пикник, игнорируя замечания автора публикации, который был против. А затем дети этих людей даже забрались в бассейн Hichmarster. Мужчина поймал ребят, отвёл их к родителям и в очередной раз объяснил, что это не общественная территория.

Затем автор публикации отлучился на три дня по делам, а когда вернулся, то увидел, что новые соседи вырыли на его территории яму, чтобы развести в ней костёр, а также разбросали там мусор.

Терпение Hichmarster лопнуло, он обратился в строительную компанию и за неделю обнёс всю свою территорию стеной. После этого другие соседи не раз спрашивали мужчину, почему он так поступил. Автор истории объяснил, что во всём виноваты новые соседи, которые не умеют слушать. Теперь к новой семье все жители относятся недружелюбно, а местные ребята злятся на новых детей.