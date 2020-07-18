Тело известной блогерши обнаружено в одном из московских отелей

Новости России. В Москве в одном из отелей обнаружено тело известной блогерши.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшей является Анна Амбарцумян. Женщина выступала на телевидении в качестве эксперта в области психотерапии.
Фото: instagram.com/annaambqueen7
Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом. На страницу блогерши подписаны 366 тысяч пользователей.
По факту смерти Анны ведётся проверка.
Месяцем ранее погибла другая российская блогерша. Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле в Индонезии – здесь подробности.