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Тело известной блогерши обнаружено в одном из московских отелей

18 июля 2020 13:07
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Новости России. В Москве в одном из отелей обнаружено тело известной блогерши.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшей является Анна Амбарцумян. Женщина выступала на телевидении в качестве эксперта в области психотерапии.

Тело известной блогерши обнаружено в одном из московских отелей -1

Фото: instagram.com/annaambqueen7 

Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом. На страницу блогерши подписаны 366 тысяч пользователей.

По факту смерти Анны ведётся проверка.

Месяцем ранее погибла другая российская блогерша. Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле в Индонезии – здесь подробности.

# Некролог # калейдоскоп # Анна Амбарцумян # Фотофакт

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