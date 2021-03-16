Прямой эфир

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал

16 марта 2021 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Семья из Англии превратила задний двор своего дома в настоящий рай в восточном стиле, сообщает Daily Mail.

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал-1

Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW

31-летняя Лидия Элдер всю жизнь прожила в Сингапуре, и, переехав в Англию, поняла, что ей не хватает единения с природой. Не зная, когда семья в следующий раз сможет отправиться за границу, женщина за две недели превратила семейный сад за домом в невероятный открытый оазис.  

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал-4

Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW

Лидия живет со своим мужем Питером и двумя детьми  Тедди и Арло. На перевоплощение сада семья потратила около 14 000 долларов. Они добавили мощение, ступени, крытую площадку и искусственную траву. В саду поставили большой обеденный стол, установили джакузи, барбекю, газовый камин, построили игровой домик и создали зону для гостей. Лидия говорит, что когда они переехали, дом был абсолютно новый  чистый холст, поэтому пространства для фантазий было предостаточно.  

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал-7

Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW

Англичанка изначально понимала, что для реализации такого масштабного ландшафтного проекта потребуется много денег. Однако они так хотели обустроить открытое пространство для всей семьи, что не пожалели денег.  

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал-10

Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW

Я хотела, чтобы сад стал продолжением дома. Для этого нам пришлось копить целый год.   

Все же им удалось сэкономить на мебели: помогла барахолка на Facebook, скамейку сделали сами из старых поддонов.   

По словам семьи, когда ввели карантин, свое пространство на открытом воздухе стало еще важнее, поэтому они так рады, что успели закончить сад вовремя.  

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал-13

Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW

Благодаря этому проекту Instagram Лидии стал невероятно популярным. Там она делилась своими находками и покупками для дома. Сейчас в аккаунте уже 90 тысяч подписчиков. Сама Лидия говорит, что завела страничку еще до проекта, чтобы вдохновляться другими домами. А сегодня люди вдохновляются ее проектами, сделанными своими руками.  

Что тут говорить про ремонт заднего двора? Эти парни сходили в ресторан к очень известному повару и заплатили огромные деньги. Сколько стоит там поужинать – узнать здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Лидия Элдер # Питер Элдер # Тедди Элдер # Арло Элдер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать
16 марта 2021 12:32

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок
16 марта 2021 11:29

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок

Помните ту самую Людку из фильма «Любовь и голуби»? Посмотрите, как изменилась актриса за 37 лет
16 марта 2021 10:12

Помните ту самую Людку из фильма «Любовь и голуби»? Посмотрите, как изменилась актриса за 37 лет