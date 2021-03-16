Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал

Семья из Англии превратила задний двор своего дома в настоящий рай в восточном стиле, сообщает Daily Mail.

31-летняя Лидия Элдер всю жизнь прожила в Сингапуре, и, переехав в Англию, поняла, что ей не хватает единения с природой. Не зная, когда семья в следующий раз сможет отправиться за границу, женщина за две недели превратила семейный сад за домом в невероятный открытый оазис.

Лидия живет со своим мужем Питером и двумя детьми – Тедди и Арло. На перевоплощение сада семья потратила около 14 000 долларов. Они добавили мощение, ступени, крытую площадку и искусственную траву. В саду поставили большой обеденный стол, установили джакузи, барбекю, газовый камин, построили игровой домик и создали зону для гостей. Лидия говорит, что когда они переехали, дом был абсолютно новый – чистый холст, поэтому пространства для фантазий было предостаточно.

Англичанка изначально понимала, что для реализации такого масштабного ландшафтного проекта потребуется много денег. Однако они так хотели обустроить открытое пространство для всей семьи, что не пожалели денег.

Я хотела, чтобы сад стал продолжением дома. Для этого нам пришлось копить целый год.

Все же им удалось сэкономить на мебели: помогла барахолка на Facebook, скамейку сделали сами из старых поддонов.

По словам семьи, когда ввели карантин, свое пространство на открытом воздухе стало еще важнее, поэтому они так рады, что успели закончить сад вовремя.