Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал

Семья из Англии превратила задний двор своего дома в настоящий рай в восточном стиле, сообщает Daily Mail.
Семья из Англии превратила задний двор своего дома в настоящий рай в восточном стиле, сообщает Daily Mail.
Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW
31-летняя Лидия Элдер всю жизнь прожила в Сингапуре, и, переехав в Англию, поняла, что ей не хватает единения с природой. Не зная, когда семья в следующий раз сможет отправиться за границу, женщина за две недели превратила семейный сад за домом в невероятный открытый оазис.
Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW
Лидия живет со своим мужем Питером и двумя детьми – Тедди и Арло. На перевоплощение сада семья потратила около 14 000 долларов. Они добавили мощение, ступени, крытую площадку и искусственную траву. В саду поставили большой обеденный стол, установили джакузи, барбекю, газовый камин, построили игровой домик и создали зону для гостей. Лидия говорит, что когда они переехали, дом был абсолютно новый – чистый холст, поэтому пространства для фантазий было предостаточно.
Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW
Англичанка изначально понимала, что для реализации такого масштабного ландшафтного проекта потребуется много денег. Однако они так хотели обустроить открытое пространство для всей семьи, что не пожалели денег.
Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW
Я хотела, чтобы сад стал продолжением дома. Для этого нам пришлось копить целый год.
Все же им удалось сэкономить на мебели: помогла барахолка на Facebook, скамейку сделали сами из старых поддонов.
По словам семьи, когда ввели карантин, свое пространство на открытом воздухе стало еще важнее, поэтому они так рады, что успели закончить сад вовремя.
Фото: instagram.com/lydias_layton_life/CATERS NEW
Благодаря этому проекту Instagram Лидии стал невероятно популярным. Там она делилась своими находками и покупками для дома. Сейчас в аккаунте уже 90 тысяч подписчиков. Сама Лидия говорит, что завела страничку еще до проекта, чтобы вдохновляться другими домами. А сегодня люди вдохновляются ее проектами, сделанными своими руками.
Что тут говорить про ремонт заднего двора? Эти парни сходили в ресторан к очень известному повару и заплатили огромные деньги. Сколько стоит там поужинать – узнать здесь.