Впервые за 10 лет зацвела американская Долина смерти, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле

Новости США. Впервые за 10 лет зацвела Американская Долина смерти. Это национальный парк в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. Там была зафиксирована самая высокая температура воздуха на Земле плюс 57° C.

Чудо объясняют тем, что в прошлом октябре в регионе шли сильные ливни. Земля хорошо напиталась влагой, и семена стали прорастать. В пустыне распустились тысячи ярких цветов. Они изменили облик долины до неузнаваемости, однако это не надолго. Скоро солнце снова выжжет там все живое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.