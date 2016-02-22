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Впервые за 10 лет зацвела американская Долина смерти, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле

22 февраля 2016 11:07
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Новости США. Впервые за 10 лет зацвела Американская Долина смерти. Это национальный парк в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. Там была зафиксирована самая высокая температура воздуха на Земле плюс 57° C.

Чудо объясняют тем, что в прошлом октябре в регионе шли сильные ливни.  Земля хорошо напиталась влагой, и семена стали прорастать. В пустыне распустились тысячи ярких цветов. Они изменили облик долины до неузнаваемости, однако это не надолго. Скоро солнце снова выжжет там все живое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Растения и цветы # калейдоскоп

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