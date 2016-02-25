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Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство?

25 февраля 2016 12:51
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Что вы знаете о стрит-арте? В первую очередь на ум приходит граффити и надписи на стенах и заборах. А еще? 

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -1


Фото. Граффити в Санкт-Петербурге

Что такое стрит-арт?

Стрит-арт – это направление в современном изобразительном искусстве. Действительно, его основной частью является граффити.

Но это ещё и скульптуры, инсталляции, постеры и некоторые другие изображения. Художник создаёт что-то особенное, изображая это в городском пейзаже. Он пытается привлечь внимание прохожих, донести до них какую-то мысль. 

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -4


Фото. Картина  Mentalgassi «Бассейн»   

История стрит-арта

Стрит-арт появился в 20 веке, так что можно сказать, что это ещё молодое направление в искусстве. Многие ошибочно начинают отсчет с 60-х годов. Однако история граффити началась в 1942 году.

Во время Второй мировой войны рабочий фабрики в Детройте Килрой начал писать

«Kilroy was here» («Килрой» был здесь) на ящиках с бомбами, 

которые производило это предприятие. Солдаты стали воспроизводить эту фразу на стенах, устоявших во время бомбардировок.

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -7


Фото. Одна из надписей на уцелевшей стене

Позже, в 50-ые годы в Филадельфии на улицах стали появляться надписи, которые получили название теги (с анг. метка). К 1960 году теги добрались до Нью-Йорка и распространились по всему миру. 

Тег является своеобразной визитной карточкой художника. Сначала это был просто псевдоним, потом прибавился номер улицы.

Первым признанным за пределами своего района стал тег Taki 183.

Он оставил множество следов своего присутствия и обрел большое количество последователей.

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -10


Фото. Тег на вагоне метро

К середине 1970-х среди художников начинается настоящая битва за славу. Все пытаются сделать свой псевдоним известным. Благодаря этому граффити и стало развиваться. Быстрый рост движения в свою очередь вызвал интерес не только обычных людей, но и общественных, культурных деятелей и критиков. Начали проводиться специализированные выставки, благодаря которым

в 80-х молодые райтеры получили признание как художники.

В изданиях начинают появляться фотографии уличного искусства и статьи о нём.

Однако одновременно с признанием искусство граффити испытывает свои сложности: художникам ограничивают места, в которых можно рисовать. 

Вопрос актуален и сегодня, но выход есть из любой ситуации. 

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -13


Фото. Граффити 1980 года, Нью-Йорк

Из года в год стрит-арт набирает всё большую популярность. Художники придумывают новые формы самовыражения, все интереснее и эпатажнее. Трансформируются и цели райтеров: работы становятся предметными – все чаще привлекают внимание людей к проблемам общества.

Необычные направления стрит-арт:

3D стрит-арт

Рисунки художников выглядят объемно и реалистично благодаря мастерству расположения изображения, теней и т.д.

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -16


Фото. «Мистическая пещера», Германия. Автор: Эдгар Мюллер

Стрит-арт инсталляции

Художники создают композиции из различных элементов и материалов, которые в итоге образуют художественное целое.

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -19


Фото. Инсталляция в Португалии

Видео и световые инсталляции

Это шоу в трехмерном пространстве, искусство создания и наложения проекций на физические объекты — здание, автомобиль, диван, с учетом их геометрии и местоположения в пространстве.

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство? -22


Фото. Инсталляция в Сиднее, Австралия

О самых известных стрит-арт художниках планеты читайте здесь!

Автор: Елизавета Будревич

# Граффити # калейдоскоп

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