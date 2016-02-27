Прямой эфир

5 громких имен в современном стрит-арте

27 февраля 2016 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В уличном искусстве важна каждая деталь. Любая мелочь может сделать из рисунка в городском ландшафте как объект  всеобщего восхищения, так и предмет, вызывающий отвращение. Чтобы второго не произошло, художнику следует изрядно постараться! О тех, кто преуспел в стрит-арте и чье имя как пример для подражания знает каждый уважающий себя райтер – этот материал ctv.by!

5 громких имен в современном стрит-арте -1


Фото. «Мобильные влюбленные», Banksy

Banksy

Одним из самых известных в мире стрит-арт художников является загадочный и неуловимый Banksy

Его личность до сих пор не установлена, никто не знает наверняка, как он выглядит. 

Есть версия, что настоящие имя художника Роберт Бэнкс и что он родом из английского города Бристоля.

Представители английских властей считают его вандалом, а ценители современного искусства отдают миллионы долларов за работы Banksy, выкупая их вместе с частями стен! Например, на выставке Banksy, которая прошла в Лос-Анджелесе в 2006 году, Анджелина Джоли купила три работы художника за 400 тысяч долларов. Среди них была картина «Пикник».

5 громких имен в современном стрит-арте -4

Banksy – остроумный провокатор.

Его работы привлекают внимание общественности к проблемам окружающего мира.

«Паркинг», а на этом месте мог быть разбит парк…

5 громких имен в современном стрит-арте -7

 «Я помню, когда здесь были деревья»

5 громких имен в современном стрит-арте -10

«11 сентября»

5 громких имен в современном стрит-арте -13

«Горничная в Лондоне»

5 громких имен в современном стрит-арте -16

Space Invander

В 1990 году миру стал известен французский художник под псевдонимом Space Invander (с англ. космический захватчик). Он взял его в честь названия видеоигры, героев которой создаёт.

Популярность пришла Space Invander вместе с мозаичными композициями из этой же видеоигры, которые он стал расклеивать в общественных местах по всему миру. 

5 громких имен в современном стрит-арте -19

Space Invander стал 1-м стрит-арт художником, чья работа отправилась в космос.

Да-да, именно в космос! В 2012 году он отправил на орбиту одно из своих произведений. Яркая работа из керамических плиток была прикреплена к воздушному шару, определяющему погоду. Шар оснащён камерой, благодаря которой с орбиты были получены фотографии.

5 громких имен в современном стрит-арте -22

Maestro Blu

Ещё один талантливый стрит-арт художник – итальянец, известный под псевдонимом Maestro Blu. Прославился Blu после появления своих нелегальных граффити на стенах города Болоньи в 1999 году.

5 громких имен в современном стрит-арте -25

В первую очередь, его

работы поражают своей масштабностью – как идейной, содержательной, так и физической. 

5 громких имен в современном стрит-арте -28

В октябре 2015 сайт Streetartnews назвал одну из работ Maestro Blu самой популярной в мире.

Эта картина расположена на одном из домов Рима. Она рассказывает о тёмной стороне мировой эволюции.

5 громких имен в современном стрит-арте -31

Vhils

Португальский художник Александр Фарто, известный как Vhils, рисует, выцарапывая настенное покрытие. В качестве холста использует заброшенные  дома.

Картины Александра захватывают дух. Девиз у Фарто таков:

«Разрушая, ты создаёшь. Поэтому – рви, ломай, царапай – ты делаешь искусство».

5 громких имен в современном стрит-арте -34

Вот, например, «Автограф» Vhils на одном из домов в Москве:

5 громких имен в современном стрит-арте -37

Mark Jenkins

Американский художник Марк Дженкинс получил популярность благодаря своим уличным инсталляциям из скотча. Его работы были отмечены многими известными изданиями, включая Time, The Washington Post, Reuters, The Independent.

5 громких имен в современном стрит-арте -40

Работы Дженкенса делятся на серии. Одной из самых популярных стала Embed Series в 2006-м. Марк одел свои слепки в одежду и создал таким образом реалистичные скульптуры. Они были устанавлены прямо в городой среде.

«Не знаю — художник я или нет, но мне нравится психологическое влияние, которое мои работы оказывают на людей». 

5 громких имен в современном стрит-арте -43

Марк Дженкинс — один из самых «открытых» стрит-арт художников. Он выставляется на аукционах и в галереях, дает очные мастер-классы и заочные в форме видеоблога.

5 громких имен в современном стрит-арте -46

К слову, обычно Марк записывает на камеру реакцию людей на свои инсталляции и выкладывает это в Сеть! 

5 громких имен в современном стрит-арте -49

Автор: Елизавета Будревич

# Граффити # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство?
25 февраля 2016 12:51

Стрит-арт: как надписи на ящиках для бомб превратились в искусство?

Впервые за 10 лет зацвела американская Долина смерти, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле
22 февраля 2016 11:07

Впервые за 10 лет зацвела американская Долина смерти, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле

В Минске проходит уникальная выставка велосипедов 19 и 20 века
18 февраля 2016 17:18

В Минске проходит уникальная выставка велосипедов 19 и 20 века