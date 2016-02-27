5 громких имен в современном стрит-арте

В уличном искусстве важна каждая деталь. Любая мелочь может сделать из рисунка в городском ландшафте как объект всеобщего восхищения, так и предмет, вызывающий отвращение. Чтобы второго не произошло, художнику следует изрядно постараться! О тех, кто преуспел в стрит-арте и чье имя как пример для подражания знает каждый уважающий себя райтер – этот материал ctv.by!



Фото. «Мобильные влюбленные», Banksy

Banksy Одним из самых известных в мире стрит-арт художников является загадочный и неуловимый Banksy. Его личность до сих пор не установлена, никто не знает наверняка, как он выглядит. Есть версия, что настоящие имя художника Роберт Бэнкс и что он родом из английского города Бристоля. Представители английских властей считают его вандалом, а ценители современного искусства отдают миллионы долларов за работы Banksy, выкупая их вместе с частями стен! Например, на выставке Banksy, которая прошла в Лос-Анджелесе в 2006 году, Анджелина Джоли купила три работы художника за 400 тысяч долларов. Среди них была картина «Пикник».

Banksy – остроумный провокатор. Его работы привлекают внимание общественности к проблемам окружающего мира. «Паркинг», а на этом месте мог быть разбит парк…

«Я помню, когда здесь были деревья»

«11 сентября»

«Горничная в Лондоне»

Space Invander В 1990 году миру стал известен французский художник под псевдонимом Space Invander (с англ. космический захватчик). Он взял его в честь названия видеоигры, героев которой создаёт. Популярность пришла Space Invander вместе с мозаичными композициями из этой же видеоигры, которые он стал расклеивать в общественных местах по всему миру.

Space Invander стал 1-м стрит-арт художником, чья работа отправилась в космос. Да-да, именно в космос! В 2012 году он отправил на орбиту одно из своих произведений. Яркая работа из керамических плиток была прикреплена к воздушному шару, определяющему погоду. Шар оснащён камерой, благодаря которой с орбиты были получены фотографии.

Maestro Blu Ещё один талантливый стрит-арт художник – итальянец, известный под псевдонимом Maestro Blu. Прославился Blu после появления своих нелегальных граффити на стенах города Болоньи в 1999 году.

В первую очередь, его работы поражают своей масштабностью – как идейной, содержательной, так и физической.

В октябре 2015 сайт Streetartnews назвал одну из работ Maestro Blu самой популярной в мире. Эта картина расположена на одном из домов Рима. Она рассказывает о тёмной стороне мировой эволюции.

Vhils Португальский художник Александр Фарто, известный как Vhils, рисует, выцарапывая настенное покрытие. В качестве холста использует заброшенные дома. Картины Александра захватывают дух. Девиз у Фарто таков: «Разрушая, ты создаёшь. Поэтому – рви, ломай, царапай – ты делаешь искусство».

Вот, например, «Автограф» Vhils на одном из домов в Москве:

Mark Jenkins Американский художник Марк Дженкинс получил популярность благодаря своим уличным инсталляциям из скотча. Его работы были отмечены многими известными изданиями, включая Time, The Washington Post, Reuters, The Independent.

Работы Дженкенса делятся на серии. Одной из самых популярных стала Embed Series в 2006-м. Марк одел свои слепки в одежду и создал таким образом реалистичные скульптуры. Они были устанавлены прямо в городой среде. «Не знаю — художник я или нет, но мне нравится психологическое влияние, которое мои работы оказывают на людей».

Марк Дженкинс — один из самых «открытых» стрит-арт художников. Он выставляется на аукционах и в галереях, дает очные мастер-классы и заочные в форме видеоблога.

К слову, обычно Марк записывает на камеру реакцию людей на свои инсталляции и выкладывает это в Сеть!