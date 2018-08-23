«Почти инсульт». Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу

Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу.
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Instagram двадцать второго августа. Хореограф отметила, что у нее случился «почти инсульт».
Татьяна Денисова:
38 лет, ребята... Вчера почти инсульт. Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо. Просто о жизни.
Фото: instagram.com/tayanadenisova
Подписчики пожелали Татьяне скорейшего выздоровления и были озабочены тем, что случилось с женщиной.
«Выздоравливайте. Терпения и счастья»,
«Поправляйте здоровье поскорее».
Татьяна Денисова поблагодарила интернет-пользователей за поддержку: «Я вас люблю. Спасибо».
Скоро стартует новый сезон шоу «Танцы», где к Татьяне Денисовой и Мигелю присоединится Егор Дружинин.
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