«Почти инсульт». Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу

Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Instagram двадцать второго августа. Хореограф отметила, что у нее случился «почти инсульт».

Татьяна Денисова:

38 лет, ребята... Вчера почти инсульт. Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо. Просто о жизни.