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«Почти инсульт». Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу

23 августа 2018 09:33
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Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Instagram двадцать второго августа. Хореограф отметила, что у нее случился «почти инсульт».

Татьяна Денисова:
38 лет, ребята... Вчера почти инсульт. Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо. Просто о жизни. 

«Почти инсульт». Хореограф Татьяна Денисова попала в больницу-1

Фото: instagram.com/tayanadenisova

Подписчики пожелали Татьяне скорейшего выздоровления и были озабочены тем, что случилось с женщиной.

«Выздоравливайте. Терпения и счастья»,

«Поправляйте здоровье поскорее».

Татьяна Денисова поблагодарила интернет-пользователей за поддержку: «Я вас люблю. Спасибо».

Скоро стартует новый сезон шоу «Танцы», где к Татьяне Денисовой и Мигелю присоединится Егор Дружинин.

«В танце люди проявляются, как ни в чём другом»: большое интервью с хореографом Егором Дружининым (читать далее). 

# Звезды

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