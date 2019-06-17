«Ела солёные огурцы и написала хит» и «Мы немножко обалдели от её напора». Истории студенток БГУ – барабанщицы и автора песен

В программе «Минск и минчане» рассказываем, как продвигает себя талантливая молодёжь.
17-летняя Валерия Атрошкина не просто увлекается музыкой, а отбивает самые знаменитые ритмы на барабане!
В программе «Минск и минчане» рассказываем, как продвигает себя талантливая молодёжь.
17-летняя Валерия Атрошкина не просто увлекается музыкой, а отбивает самые знаменитые ритмы на барабане!
Валерия Атрошкина, барабанщица:
Ещё когда я училась в музыкальной школе, я хотела играть на барабанах, но я смогла это осуществить только после её окончания. Я окончила класс фортепиано и пошла в студию, в которой меня научили играть на барабанах. Кумиров-барабанщиков в детстве у меня не было, но позже появился кумир Дейв Векл. Он джазовый музыкант. Сейчас я очень редко играю джаз, но кумир остался.
Уверенно держать в ухоженных руках барабанные палочки, признаётся девушка, несложно. Частые тренировки позволяют отточить движения до автоматизма. К тому же, в студии, где Лера репетирует, всегда полно опытных музыкантов, которые, если нужно, не прочь показать мастер-класс.
Артем Фрейдин, преподаватель:
Мы немножко обалдели от её мотивации, от её напора. Потому что, так как она относится к занятиям, так как она ходит на репетиции к нашим концертам, так как она занимается, ну это дорогого стоит. Безусловно, есть у неё для этого все предпосылки. Мы сможем, возможно, дать ей здесь какой-то импульс, который дальше позволит ей справляться со всеми возможными задачами в жизни.
И всё же связывать свою жизнь исключительно с музыкой Валерия не спешит: девушка учится на факультете журналистики БГУ. Совмещать лекции с частыми репетициями для неё совсем несложно. А между тем, столь необычное хобби принесло ей корону конкурса «Мисс журфак». При подготовке творческого номера не сомневалась ни секунды – только ударные! Жюри уже потом призналось: такое шоу они видели в стенах университета впервые.
Анастасия Грудницкая, однокурсница:
С Лерой мы знакомы достаточно давно. Я помогала ей участвовать в конкурсе «Мисс журфак». Лера потрясающе играет на барабанах, и я очень часто бывала на её концертах. Я сама пою и пишу свои песни и, возможно, в будущем мы создадим группу и будем вместе выступать.
Впрочем, это не единственный пример успешной учёбы в вузе и реализации своих творческих амбиций.
Ещё одна студентка Белгосуниверситета Злата Жданович пишет сольные треки, сочиняет композиции и выступает с ними на самых крупных площадках столицы.
Родители девушки тоже музыканты. Уже с пелёнок она окунулась в мир мелодий и нот. А повзрослев немного, сама села за инструмент.
Злата Жданович, автор-исполнитель:
Недавно я вспомнила, что моя самая первая песня – это когда мне было 6 лет, я написала у бабушки в Копыле. Сидела в домике, ела солёные огурцы и написала хит про переулок, на котором мы жили. Мне было лет 16, уже ближе к 17, и я попала в кавер-группу. И так как я никогда раньше не слушала, не пела регги, я его запела! Просто как-то случайно. Параллельно я работала в модельном агентстве, там я познакомилась с ребятами, которые предложили мне записать совместный трек.
Какое-то время Злата даже подумывала уйти в модную индустрию и выпустить свою линейку одежды. Вдобавок ко всему, вместе с сестрой занимается благотворительностью – помогает приютам для животных. Одним словом, успевает всё! К тому же, творческие соратники не дают расслабиться – дни молодых людей расписаны буквально по минутам. И это в то время, когда большинство сверстников одной ногой на каникулах.
Василий Зайцев, друг Златы Жданович:
Когда ты видишь, что получается в итоге, первый, второй трек, сам процесс, самоотдачу людей, которые в команде участвуют, ты начинаешь верить уже в результат. Это новый виток жизни, новый виток творческого развития лично для меня. И помогать человеку, видеть потом в финальном результате частички себя – это тоже приятно.
Антон Акимов, звукорежиссёр:
Если мне нравится, то у меня прямо эмоции, чувства, я весь загораюсь, хочу побыстрее записать эту песню. А если не всегда нравится, то могу что-то посоветовать, как это сделать получше. Мы не ограничиваем себя, в принципе, во времени, мы творим и занимаемся именно тем, что нам нравится. И стараемся сделать максимально круто.
Сегодня Злата готовит новый альбом, а в Сети уже можно послушать её синглы. На этом точку она не ставит: впереди, по заверениям талантливой минчанки, ещё много сюрпризов как для фанатов, так и для новых слушателей.