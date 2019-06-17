«Ела солёные огурцы и написала хит» и «Мы немножко обалдели от её напора». Истории студенток БГУ – барабанщицы и автора песен

Валерия Атрошкина, барабанщица: Ещё когда я училась в музыкальной школе, я хотела играть на барабанах, но я смогла это осуществить только после её окончания. Я окончила класс фортепиано и пошла в студию, в которой меня научили играть на барабанах. Кумиров-барабанщиков в детстве у меня не было, но позже появился кумир Дейв Векл. Он джазовый музыкант. Сейчас я очень редко играю джаз, но кумир остался.

Уверенно держать в ухоженных руках барабанные палочки, признаётся девушка, несложно. Частые тренировки позволяют отточить движения до автоматизма. К тому же, в студии, где Лера репетирует, всегда полно опытных музыкантов, которые, если нужно, не прочь показать мастер-класс.

Артем Фрейдин, преподаватель:

Мы немножко обалдели от её мотивации, от её напора. Потому что, так как она относится к занятиям, так как она ходит на репетиции к нашим концертам, так как она занимается, ну это дорогого стоит. Безусловно, есть у неё для этого все предпосылки. Мы сможем, возможно, дать ей здесь какой-то импульс, который дальше позволит ей справляться со всеми возможными задачами в жизни.

И всё же связывать свою жизнь исключительно с музыкой Валерия не спешит: девушка учится на факультете журналистики БГУ. Совмещать лекции с частыми репетициями для неё совсем несложно. А между тем, столь необычное хобби принесло ей корону конкурса «Мисс журфак». При подготовке творческого номера не сомневалась ни секунды – только ударные! Жюри уже потом призналось: такое шоу они видели в стенах университета впервые.