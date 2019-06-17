Овнам – любовные приключения, Весам – завал на работе: гороскоп на неделю 17-23 июня

Не нужна машина времени, чтобы узнать будущее. Звезды подскажут примерный план на неделю: чего избегать, на что обратить внимание и как провести выходные. Подробнее в нашем гороскопе на неделю 17-23 июня.

Овен

Представители знака Овен на этой неделе станут особенно мечтательными натурами. Вы будете грезить как о реальном, так и труднодостижимом. Кстати, во второй половине недели велика вероятность, что мечты и замыслы начнут сбываться. Именно поэтому звезды советуют Овнам быть осторожными в своих желаниях на этой неделе. Также в конце недели вас ждут ситуации, которые смогут избавить от комплексов. В течение недели ожидайте внимание противоположного пола и даже небольшие любовные приключения.

Телец

Тельцы на этой неделе будут как никогда активные и полные сил. Ваши ресурсы будут не заканчиваться всю неделю: это благоприятно отразится и на вашей работе, и на общении с близкими. В первой половине недели пользуйтесь своим изобилием сил и решайте задачи на работе. Вы сможете справиться даже с теми, которые были отложены в долгий ящик. Среда может стать очень удачным днем для смены места работы. На пятницу постарайтесь не планировать ничего грандиозного. Звезды сулят непредсказуемость в этот день, поэтому ваши планы могут очень сильно и быстро измениться. В выходные Тельцам лучше провести время с близкими и насладиться уютом.

Близнецы

Представителям знака Близнецы на этой неделе удастся найти общий язык с противниками. Если вы будете вести себя достаточно аккуратно и сдержанно, то ваши переговоры увенчаются успехом. В первой половине неделе Близнецы будут окружены заботой противоположного пола. Также в личной жизни представителей знака возможны яркие и значимые события. В середине недели звезды советуют Близнецам сосредоточиться на завершении важных задач и воплотить в реальность заветную мечту. Ближе к концу недели возможны недомогания. Не переживайте: с помощью любви и заботы родных вы быстро вернете силы.

Рак

Эта неделя несет представителям знака Рак только положительные моменты. Готовьтесь к тому, что ваша жизнь будет принимать новую усовершенствованную форму. В момент решения сложных задач не забывайте о совсем незначительных. В середине недели постарайтесь побольше времени уделить детям – ваше внимание сейчас нужно особенно сильно. В четверг и пятницу вероятны многочисленные знакомства. Звезды советуют Ракам не упускать момент и накапливать полезные контакты. Также в конце недели постарайтесь быть сдержанными с коллегами.

Лев

Львам на этой неделе звезды советуют следить за эмоциями. Излишняя импульсивность может подорвать добрые отношения как на работе, так и дома. Заводя знакомства, будьте бдительны: на этой неделе вы запросто можете попасться непорядочным людям. Львам будет полезно оставаться с ясными мыслями и доверять своей интуиции. Эта неделя станет отличным временем для поиска новой работы и отношений. Если не будете упускать шанс, то поиски пройдут быстро и очень продуктивно.

Дева

Девам на этой неделе нужно постараться как можно больше времени проводить с семьей и друзьями. Большая компания будет заряжать вас и направлять в нужное русло. Ни в коем случае не оглядывайтесь назад, так как велика вероятность попасть в ловушку не самых приятных воспоминаний. Звезды сулят во вторник повышенную активность. Будьте аккуратны в высказываниях, чтобы случайно не поведать миру чью-то тайну. В конце недели представителям знака Девы будет полезно посетить сеанс массажа или медитации. В выходные попробуйте воссоединиться с природой, чтобы набраться энергии на следующую неделю.

Весы

Весы на этой неделе будут активничать на работе. Ваше поведение будет ярким и эмоциональным, это будет заряжать коллег положительной энергией и поднимать настроение. Вероятно, представителям знака придется на этой неделе особенно глубоко погрузиться в рабочие моменты. Среда – не самый лучший день для принятия судьбоносных решений. Постарайтесь не делать поспешных выводов в конце недели, потому что велика вероятность остаться в дураках. Выходные звезды советуют представителям знака Весы провести за городом. Отправьтесь в небольшой поход или просто насладитесь тишиной у водоема.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе захочется чувства новизны в вопросе карьеры. Если постараться и взять инициативу на себя, то ваше начальство это оценит и наградит материально. К концу недели звезды сулят Скорпионам знакомства, которые смогут перерасти в нечто большее в кратчайшие сроки. Очень вероятно, что ваши планы на пятницу приобретут несколько иной вид. На выходных выпустите пар, занявшись любимым хобби или спортом. Звезды не советуют Скорпионам совершать поездки.

Стрелец

Представителям знака Стрелец на этой неделе стоит избегать любого рода конфликтов. Постарайтесь быть более спокойными и невозмутимыми – это сохранит хорошие отношения как с коллегами, так и домашними. В середине недели Стрельцам вероятнее всего придется сделать важный выбор. Если вы будете слушать интуицию, то все пройдет как нельзя лучше. В субботу представители знака будут особенно эмоциональными. Поэтому организуйте досуг так, чтобы ваши эмоции в течение дня могли вырываться наружу. Звезды советуют провести выходные в окружении друзей. Они создадут атмосферу уюта и сделают выходные запоминающимися.

Козерог

У Козерогов эта неделя будет особенно продуктивной и насыщенной. Различные события и мероприятия вскружат вам голову: ваша задача – удержаться на ногах. Чтобы оставаться с силами в течение недели, занимайтесь спортом, медитируйте и совершайте прогулки перед сном. Будьте активны на этой неделе, это поможет вам оставаться бодрыми и принимать верные решения. За добрым советом Козерогам лучше обратиться к друзьям – только они смогут подбросить дельную мысль и как следует поддержать. Если на работе завал, то не бойтесь попросить помощи у коллег.

Водолей

Представители знака Водолей на этой неделе вплотную займутся самообразованием. Любого рода курсы и занятия принесут вам максимум пользы и удовольствия. Старайтесь быть внимательными на занятиях, на это обязательно обратит внимание ваш преподаватель. На работе звезды советуют быть активными, чтобы не пришлось откладывать задачи на другие дни. На этой неделе Водолеям полезно проводить больше времени с друзьями. Прогулки в парке или настольные игры в кофейне – решать только вам. Один день из выходных лучше посвятить наслаждению уютом дома с чашкой чая и интересной книгой.

Рыбы

Представителям знака Рыбы стоит быть осторожными на этой неделе. Недоброжелатели могут сделать вас объектом интриги. Именно поэтому звезды советуют Рыбам быть внимательными к своему окружению на этой неделе. В среду возможна встреча с близкими друзьями или родными. Этим людям вы можете доверить свои переживания и тревожные мысли. На выходных не сидите дома, а развейтесь. Возможны судьбоносные знакомства. Не упускайте свой шанс и дерзайте!