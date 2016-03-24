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Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке

24 марта 2016 07:32
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В одном из регионов Южной Кореи в мусорном пакете была найдена собака. Как оказалось, ее подвешивали вниз головой в темной комнате и постоянно избивали, чтобы сделать мясо более нежным. Ноги животного были связаны так крепко, что начали гнить. Собаку по каким-то причинам оставили умирать на улице, где она, к счастью, была найдена.

Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке-1
Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке-2

Лапы животного пришлось ампутировать, чтобы спасти ему жизнь. В центре по спасению животных были удивлены тому, что собака уже на второй день после операции пыталась ходить. Щенка назвали Chi Chi, что в переводе с корейского языка означает «любящий».

Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке-4
Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке-5

После двух месяцев восстановления в ветеринарной клинике в Сеуле собаку передали ее новым хозяевам в Феникс, штат Аризона. Щенку сделали протезы. Когда он полностью восстановится, будет помогать детям и ветеранам, потеревшим конечности. 

Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке-7

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# Вандализм и живодерство

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