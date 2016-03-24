Ее подвешивали головой вниз и постоянно избивали: собака лишилась лап на корейском мясном рынке

В одном из регионов Южной Кореи в мусорном пакете была найдена собака. Как оказалось, ее подвешивали вниз головой в темной комнате и постоянно избивали, чтобы сделать мясо более нежным. Ноги животного были связаны так крепко, что начали гнить. Собаку по каким-то причинам оставили умирать на улице, где она, к счастью, была найдена.

Лапы животного пришлось ампутировать, чтобы спасти ему жизнь. В центре по спасению животных были удивлены тому, что собака уже на второй день после операции пыталась ходить. Щенка назвали Chi Chi, что в переводе с корейского языка означает «любящий».