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Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию

15 сентября 2020 10:05
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90-е годы у многих ассоциируются с детством, друзьями и школой. В то время люди очень любили джинсовую одежду, а девушки – яркий макияж. Мы собрали для вас девять фото, которые вызовут приятную ностальгию.

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -1

Фото: instagram.com/90life

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -3

Фото: instagram.com/90life

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -5

Фото: instagram.com/90life

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -7

Фото: instagram.com/90life

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -9

Фото: instagram.com/90life

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -11

Фото: instagram.com/90life

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -13

Фото: instagram.com/ru.90e

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -15

Фото: instagram.com/ru.90e

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию -17

Фото: instagram.com/ru.90e

Если вы скучаете по девяностым, то можете посмотреть фильмы того времени. А ещё недавно мы показывали вам, как сейчас выглядят известные звезды девяностых – подробнее здесь.

# общество # калейдоскоп

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