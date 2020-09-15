Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию

90-е годы у многих ассоциируются с детством, друзьями и школой. В то время люди очень любили джинсовую одежду, а девушки – яркий макияж. Мы собрали для вас девять фото, которые вызовут приятную ностальгию.
90-е годы у многих ассоциируются с детством, друзьями и школой. В то время люди очень любили джинсовую одежду, а девушки – яркий макияж. Мы собрали для вас девять фото, которые вызовут приятную ностальгию.
Фото: instagram.com/90life
Фото: instagram.com/90life
Фото: instagram.com/90life
Фото: instagram.com/90life
Фото: instagram.com/90life
Фото: instagram.com/90life
Фото: instagram.com/ru.90e
Фото: instagram.com/ru.90e
Фото: instagram.com/ru.90e
Если вы скучаете по девяностым, то можете посмотреть фильмы того времени. А ещё недавно мы показывали вам, как сейчас выглядят известные звезды девяностых – подробнее здесь.