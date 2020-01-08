Жена может быть спокойна. Мужчина нашёл хитрый способ занять детей во время своего сна

Мужчина придумал хитрый способ, как занять детей, пока он будет спать, а его супруга отлучится в магазин. Женщина была восхищена идеей мужа.

Моника Вебер – многодетная мать. Как и все мамы, она сталкивается с различными бытовыми трудностями, которые появляются вместе с детьми.

Однажды женщине потребовалось отлучиться в магазин, но она не хотела оставлять малышей одних. Как раз в это время домой вернулся её супруг Майкл. Мужчине нужно было поспать после 12 часов работы, поэтому Моника не хотела беспокоить супруга просьбой присмотреть за детьми.