Жена может быть спокойна. Мужчина нашёл хитрый способ занять детей во время своего сна
Мужчина придумал хитрый способ, как занять детей, пока он будет спать, а его супруга отлучится в магазин. Женщина была восхищена идеей мужа.
Моника Вебер – многодетная мать. Как и все мамы, она сталкивается с различными бытовыми трудностями, которые появляются вместе с детьми.
Однажды женщине потребовалось отлучиться в магазин, но она не хотела оставлять малышей одних. Как раз в это время домой вернулся её супруг Майкл. Мужчине нужно было поспать после 12 часов работы, поэтому Моника не хотела беспокоить супруга просьбой присмотреть за детьми.
Фото: facebook.com/michael.j.weber.37
Женщина решила взять малышей с собой, но на улице было холодно и шёл снег. Майкл сказал жене, что ей не нужно брать на себя лишнюю нагрузку и тянуть ребят. У мужчины был хитрый план, как отдохнуть и при этом быть уверенным, что дети в это время не устроят в доме беспорядок и не поранят себя.
Моника подумала, что двое старших ребят разбудят папу, если потребуется. С лёгким волнением Вебер пошла в магазин. Примерно через 20 минут женщина вернулась и обнаружила, что ничего не случилось. Более того, когда Моника вошла в комнату, дети шикнули на неё, чтобы она не шумела, поскольку папа спит.
Фото: facebook.com/monica.weber.142892
Выяснилось, что отец предложил ребятам заняться искусством. Он лёг спать, а дети должны были его нарисовать. Автору лучшего рисунка была обещана награда – шоколад. Женщина почувствовала огромное облегчение. И муж отдыхает, и дети заняты. Позже Моника похвалила Майкла за находчивость.
Стоит отметить, что не только Майкл умеет находить подход к детям.
Посмотреть забавные фотографии, на которых запечатлены заботливые отцы, можно здесь.